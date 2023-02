- Az összejöveteleket mindig a Megyeház utcában lévő Museum Caféban tartjuk, így akár azt is mondhatnám, hogy kellemes, kocsmai időtöltés ez a vetélkedő, amelyre 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk. Az elején még működött, hogy a helyszínen éppen ott tartózkodók is bekapcsolódhattak, ha volt kedvük, mára azonban már ott tartunk, hogy jelentkezőket kell elutasítanunk, mert elértük a helység befogadóképességének határait. Így volt ez most is, ugyanis 14 csapat jelentkezett előzetesen – mondta Kiss Alexandra, régész, a Museum Quiz egyik ötletgazdája.

Fotós: Klein Anna

A kvíz esteknek minden alkalommal más témája van, az elmúlt alkalmakon álltak már a középpontban olyan jeles napok, mint a Halloween, vagy a Föld Napja, de a nők és a férfiak is. Legutóbb a retro, vagyis a 70-80-as évek adták a központi témát, amely megjelent a becsapós, de annál érdekesebb és talányosabb kérdésekben és egyéb feladatokban.

Fotós: Klein Anna

Az első helyezést elérő csapat a dicsőség mellett oklevélben és ezúttal könyvutalványokban részesült, ám a jutalom is – akárcsak eseményről eseményre a téma – változó.

Fotós: Klein Anna

A játék törzsközönsége is kialakult mára, jellemzően a 30-50 éves korosztály képviselteti magát és vannak visszatérő csapatok is, akik alig várják, hogy meghirdessék a következő alkalmat. Kiss Alexandra azt is elárulta, legközelebb a 70-80-as évek mintájára a 90-es évek kerülnek terítékre. A növekvő népszerűségre való tekintettel pedig már azon is gondolkoznak, hol és milyen formában lehetne a játékot megrendezni, hogy még több csapat be tudjon kapcsolódni.

Fotós: Klein Anna

Ha Önök is szívesen játszanának, figyeljék a múzeum online felületeit, ahol meghirdetik az aktuális alkalmat. Általában minden hónap harmadik csütörtökére időzítik az összejövetelt.