Asztali szerepjáték műhellyel várták az érdeklődőket a Budai úti Tagkönyvtárban, ahol Kapos Bálint vezette be őket a játék világába. A résztvevők között voltak, akik már korábban is játszottak, ugyanakkor néhányan még csak most ismerkednek az elképzelt univerzumokban zajló kalandjátékokkal. Kapos Bálint szervezőt arról kérdeztük, hogy képzelje el ezt az egészet egy olyan személy, aki még korábban nem találkozott ezzel az izgalmas, egyúttal rendkívül összetett kikapcsolódási lehetőséggel.

– Az asztali szerepjáték mindenképpen egy társasági esemény. Vannak kalandkönyvek, amik hatalmas élményt nyújtanak az egyén számára, de ezt nem tudja megosztani másokkal. Mindenképp egy társasjáték is, ahol mindaz a kaland, amit a játékos egy könyvben olvashatna, egy társaságban történik és szabályok, kockadobások mentén dől el, hogy vajon sikeres vagy sikertelen lesz-e egy-egy helyzet – fogalmazott Kapos Bálint. Mint mondja, valójában egyfajta esti mese hangulat is keveredik a játékba, hiszen a különböző karakterek kérdezhetnek, tehát a játékosok akár változtathatnak is a történet menetén. – Ezt a lehetőséget egy társasjáték, vagy egy kalandkönyv nem engedi meg. Ugyanakkor nagyon sok kreativitás is van benne, a játékos például lerajzolhat egy térképet, amin vezeti, hogy hogyan alakulnak a kalandjai – emelte ki a szervező. Kapos Bálint elmondta, az asztali szerepjátékokhoz tartozik egy szabálykönyv, amely megadja a kereteket, megmondja, hogy milyen esetekben kell kockadobással eldönteni a sikerességet, és elmondja azt is, hogy milyen „világban” játszódik az adott történet.

Voltak, akik még csak ismerkednek az asztali szerepjátékok világával

Fotós: Baráth Eszter



A szervező úgy fogalmaz, azért indította el ezt a rendezvénysorozatot, mert azt tapasztalta, hogy az emberek csak a legnépszerűbb asztali szerepjátékokról hallanak. Amennyiben pedig nem tetszik nekik, mert nem szeretik a varázslók világát, akkor nagyon sokszor nem kezdenek bele a játékba. – Holott nagyon sok nyomozós, horror, vagy éppen sci-fi játék létezik. Hatalmas a kínálat és mindegyiknek különböző súlyú a szabályrendszere. Igazából ahányféle játékos és személyiség van az emberek között, annyiféle játékrendszert publikáltak már. Nagyon fontos, hogy az emberek megtalálják azt, ami hozzájuk a legjobban illik, és ha ez megvan, akkor már találkozhatnak játékostársakkal – emelte ki Kapos Bálint, aki szerint az asztali szerepjátékoknak köszönhetően szoros barátságok alakulhatnak ki.

A szombati foglalkozás során az érdeklődők megtekinthettek különböző kiadványokat a témában, egy előadás keretében nagyvonalakban megismerkedhettek az asztali szerepjátékokkal és természetesen egy példajátékon is részt vehettek. A programsorozat folytatódik, kéthetente, szombatonként 9:00 és 12:00 óra között várják az érdeklőket a Budai úti Tagkönyvtárban.