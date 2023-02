A városban közismert, József Attila-díjas irodalomtörténész először arról mesélt a házigazda, Bokros Judit újságíró kérdéseire válaszolva, hogyan kezdődött pályája, majd szóba került a házaspár megismerkedése, és az, hogyan támogatják egymást a mindennapokban immár tizenöt éve. Kiderült: Ilona is írt már szépirodalmi szöveget, és ő is komoly hivatásának tartja az egészségügyet, az idősek gondozását. A sok humorral átitatott, közvetlen hangulatú esten sok mély gondolat is elhangzott, és a szép számú közönség kissé betekinthetett Bakonyi István és Tóth Ilona közös életébe. Zárásként Cserta Gábor zenész is szerepelt.