Ugróczky Csilla, a bicskei Prelúdium Művészeti Iskola tanára régóta fontolgatott ilyesféle kiállítást, hiszen neki magának hozták a gyerekek ajándékul, s látta kollégái szobájában, s a faliújságokon az egyre-másra megjelenő alkotásokat. Kisebb-nagyobb rajzok, festmények bukkantak fel, persze nem egyenletes színvonalúak, s a különböző korosztályok is elárulták alkotóik érettségét. Nem árulunk el nagy titkot, mi szerint aki valamely művészeti ágban többet tud az átlagnál, az más műfajban is tehetséget mutat magából. Felnőtt, érett művészeknél is gyakori ez, kiváló színészek nagyszerű képeket festenek, verseket írnak, vagy zenészek szobrászkodnak. Sulyokné Guba Judit támogatta a kiállítási javaslatot.

Forrás: Zsohár Melinda

A bicskei művészeti iskola is eredetileg zeneiskolaként alapíttatott, s a járásban gyorsan népszerű lett. Mára a hangszeres, zenés, énekes oktatás mellett dráma és színjáték tagozat is működik, Guba Judit ez utóbbit tanítja is, valamint képzőművészeti alapokat is oktatnak Etyeken. A bicskeieken kívül idejárnak Alcsútdoboz, Felcsút, Szár, Csabdi és Mány gyerekei, valamint Etyeken kihelyezett tagozatuk működik. Éppen négyszázhárom növendékük van, számos művész-tanár néhány évtizede vállalja a kettős küldetést: megszerettetni és ismertetni, valamint oktatni a művészeti stúdiumokat. Kevesen lesznek híres művészek, de a tehetségek felfedezésén kívül csakugyan a legfontosabb, hogy az emberi életminőséget javító s felemelő művészeti élményekkel gazdagítsák a gyerekek személyiségét.

A Prelúdium Művészeti Iskola épületéről nem lehet elég szépeket írni, hiszen a kisváros egyik legrégebbi építményéről van szó a település szívében. A hajdan hintót is fogadni képes ó kapualj, az íves mennyezetek, a patinás öreg lépcsők feledtetni tudják a tényt, hogy bizony alapos felújítást igényelne az egykori református iskola, ahol valaha járt Csokonai Vitéz Mihály is! Bizalmas zugok, lefalazott kisebb szobák szolgálnak a zenetanítás intimebb szükségletéhez, a tanárok és növendékek igyekeznek hangulatossá tenni a helyiségeket.

Képeket, rajzokat kértek a növendékektől ezúttal, mondták, rajzoljanak, fessenek, sőt, hozzanak otthonról esetleg szülői, nagyszülői emlékeket az alkalmi kiállításra. Etyekről érkeztek a gyerekek által közösen készített falikárpit-szerű textilfestményeket, Salgó-Nemes Rebeka Flóra az etyeki képzőművész tanszék vezetője szólt az ihlető lelkiállapotról a megnyitón. Ugróczky Csilla hegedűtanár a zenés megnyitó alaphangulatát adta meg beszédével, Grósz Mónika fuvolatanár és lánya, Szanyi Bettina népi énekes házigazdákként fogadták a szülőket e rendhagyó koncertre és kiállításra. Németh Tatjána kis növendékei megilletődötten figyelték a nagyokat, a tárlatvezetés alatt pedig zenei aláfestéssel járultak hozzá a jó hangulathoz. Szabó Anikó gitártanár és növendékei is felléptek, Gáspár Benedek klarinét tanár növendékei furulyán játszottak. Aki szeretné megnézni a kiállítást, megteheti még néhány hétig. Kopogtasson be a romantikus öreg épületbe, s csak a szépségét tekintse jó szívvel a gyerekek munkái mellett.