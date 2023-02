N. Sebestyén Katalin gyermekként is érdeklődött a művészetek iránt, a festészet felé viszont már felnőttként, egy családi tragédiát követően fordult. Mint mondja, ez nyújtott számára támaszt, segítséget a lelki trauma feldolgozásában. Azóta ez az elfoglaltság már túlnőtt a hobbi szintjén a művész életében, hiszen munkáit számos díjjal ismerték el, képei megjárták többek között a Vatikánt és tudományos egyetemi oktatás során is használják alkotásait.

A csillagok szeretetét édesapjától örökölte N. Sebestyén Katalin, de hogy hogyan is vált ez a téma művészete középpontjává, arról székesfehérvári kiállításának megnyitóján mesélt. – 2016-ban elvégeztem a Jasik Álmos Művészeti Szakgimnáziumot, ahol a vizsgaművekhez csillagászati témákkal készültem. A férjemet kértem, hogy nézzen utána, egyáltalán valaki fest-e ebben a témában, és közölte, hogy nincs ilyen – elevenítette fel a festő. N. Sebestyén Katalin természetesen nem adta fel a témában való kutatást és elektronikus levélben kereste fel Alan Bean amerikai űrhajóst, aki negyedik emberként járt a Holdon. – Hihetetlen volt, de két órán belül válaszolt a levélre. Haláláig levelező viszonyban voltam Alan Bean-nel, aki a NASA kiképzőtisztje volt, majd később festészetre adta a fejét – mesélte a művész.

A nem mindennapi kapcsolatnak a következményei sem mondhatók szokványosnak. N. Sebestyén Katalin azóta minden nap közvetlenül a NASA-tól kapja a legkülönbözőbb felvételeket, amelyek alapján festményei készíti. Ezek az alkotások itt, Fehérváron is láthatóak, például a Rozetta-köd és az Isten szeme, avagy a Hélix-köd. Utóbbi, a Pillangó-köd című festménnyel együtt megjárta a Vatikánt, ahol N. Sebestyén Katalin egyedüli magyar meghívottként állíthatott ki a világ 37 festőművésze között.

A Pillangó-köd című alkotás (fent) lenyűgözte a vatikáni közönséget is

Fotós: Klein Anna



A fehérvári közönség a festő első díjazott képét is láthatja, amely a Csillagrobbanás címet viseli, N. Sebestyén Katalin azóta viszont számos hazai és nemzetközi elismeréssel, kitüntetéssel lett gazdagabb. – 2018-ban, Szicíliában két képemmel voltam ki, velük, értük, megkaptam a Nemzetközi Kultúráét-díjat. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2021-ben Béke lovagrendi tag lehettem Szicíliában, megkaptam a Nemzetközi Művészetekért Nagykövete címet, Életmű Díjat kaptam, 2022-ben pedig Trófea Díjat, Nemzetközi Aranyérmet és Platina Elismerést – sorolta kimagasló elismeréseinek egy részét N. Sebestyén Katalin.

A festő, mint mondja, úgy érzi nagyon sok gyermeknek és felnőttnek kellene megmutatni a körülöttünk lévő világot. – Mert az, ami körülvesz minket, az egy csoda. Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok. Nagyon fontos számomra a Föld, mint élhető bolygó. Nagyon szeretem az embereket és szeretném, ha egymást nem bántanánk, hanem békében élhetnénk együtt. Számomra nagyon fontos, hogy az emberek tiszteljék egymást, a hazájukat és a körülöttük lévő világot – emelte ki N. Sebestyén Katalin.

A művész alkotásait a Romkert Gluténmentes Étteremben láthatja a közönség.