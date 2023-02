Két év után, ismét megrendezték a Szép Magyar Beszéd elnevezésű megmérettetést, amit sokan csak Kazinczy versenyként emlegetnek. A Székesfehérváron megrendezett területi döntőben két korcsoportban zajlott a verseny. Az ötödik és hatodik, valamint a hetedik és a nyolcadik osztályos diákok szakmai zsűri előtt olvasták fel a maguknak választott, begyakorolt, majd a Kazinczy-díj Alapítvány által küldött szöveget. A korcsoportokon belül külön értékelték a székesfehérvári és a más település intézményeiben tanuló résztvevőket.

– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan jelentkeztetek a mai megmérettetésre, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy számotokra is fontos az anyanyelvünk ápolása, a szép magyar beszéd, a szép és kifejező olvasás – köszöntötte a versenyzőket Tóthné Unyi Andrea, a rendezvény egyik szervezője. Krählingné Kovács Tünde, a Székesfehérvári István Király Általános Iskola igazgatója kiemelte, nagy öröm számára, hogy ismét az intézményben köszöntheti a résztvevőket, hiszen két év után most rendezték meg újra a megmérettetést. – Két éve nem voltunk együtt, és úgy érzem, már mindenki várta ezt az alkalmat, hogy együtt ünnepelhessünk és együtt tegyük le a magyar nyelv ügye mellé a voksunkat, hiszen akik itt vannak, mindannyian nagyon szépen beszélnek és olvasnak – emelte ki köszöntőjében az intézmény igazgatója.

A megnyitón többen úgy fogalmaztak, köztük Krählingné Kovács Tünde intézményvezető is, hogy a nap a magyar nyelv ünnepléséről szólt

Fotós: Fehér Gábor



Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Vargha Tamás felidézte iskolás éveit, amikor ő maga is részt vett hasonló versenyeken. Úgy fogalmazott, a zsűri tagjainak nehéz dolga lesz, hiszen a jó és a jó között kell majd választaniuk. – Minden versenyzőnek nagyon köszönjük a részvételt. Köszönjük, hogy fontosnak tartják a szép magyar beszédet, őrzik a magyar nyelvet. Azt hiszem ez a mai nap legfontosabb üzenete – emelte ki Vargha Tamás.

A megmérettetés megnyitóján Petrovics Adél, a Székesfehérvári István Király Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója Reményik Sándor Az ige című versét szavalta el. A fiatalok teljesítményét a színművészek, újságírók, szerkesztő-riporterek és magyarszakos pedagógusok alkotta zsűri értékelte.