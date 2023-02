„Királyi ceremóniák – protokoll a legmagasabb szinten” címmel tart előadást február 10-én 18 órakor a Nemzedékek Házában Ocsenás Katalin. A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatónője ezúttal élete egy másik szakmai szegmenséből, a protokollból hoz merítést hallgatóságának.

- Az előadás, melyre a Nemzedékek Házában kerül sor, ötlete nem tőlem származik, kérést teljesítek csupán. Többször volt lehetőségem az országos médiában a királyi protokollról beszélni, ezért felmerült az ötlet, hogy a saját lakhelyem közössége számára is legyen egy ilyen alkalom, amikor a királyi protokollról, a királyi ceremóniákról tartok előadást. Örömmel mondtam igent, és bízom benne, hogy tényleg lesznek, akik eljönnek majd meghallgatni – árulta el a feol.hu-nak a szakértő, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen óraadóként tanít a protokoll szaktanácsadó-rendezvényszervező szakirányon. Sőt, maga is itt végzett 2013-ban. - A delegációs programírás gyakorlati vizsgán éppen II. Erzsébet királynő három napos magyarországi programját kellett megterveznem, így mondhatom, hogy azóta foglalkozom a brit királyi család protokolljával. A Magyar Protokollosok Országos Egyesülete tagjaként is örülök a lehetőségnek, hiszen az idén 30 éves egyesület céljai között is szerepel: felhívni a figyelmet a közéleti viselkedéskultúra és az üzleti protokoll terület protokoll-szakmai színvonalának emelésére. Ha ehhez a legmagasabb szintű protokollból, a királyi protokollból nézünk példákat, vagy elemezzük a méltóságteljes, hagyományokra épülő ceremóniákat, talán közelebb kerül hozzánk ennek fontossága. Megértjük azt, hogy mindennapi élethelyzeteinkben saját magunk is képviselhetjük azokat az értékeket, amiket királyi szinten is láthatunk a megjelenéskultúra, viselkedéskultúra vonatkozásában.

Az előadáson a protokoll szakértővel áttekintheti az érdeklődő II. Erzsébet temetési ceremóniáját, illetve lesz szó III. Károly király koronázásáról, a koronázási szertartásról.

- Szeretném láttatni azt, hogy a társas érintkezési formák minősége rajtunk is múlik, ha kellően figyelünk másokra, magunkra, és betartjuk az udvariasság szabályait hétköznapi élethelyzeteinkben, hogy a protokoll rengeteg eszközt biztosít ehhez, érdemes figyelnünk a szabályaira – mutat rá az átlagember számára is fontos kötődési pontokra Ocsenás Katalin, aki nem véletlenül kedveli a brit protokolláris témákat. Jelenleg Európában hét ország található, ahol királyok és királynők uralkodnak, s talán az európai királyi családok közül az Egyesült Királyság generálja a legtöbb médiamegjelenést uralkodójáról. Főleg a közelmúlt szomorú gyász eseménye: II. Erzsébet királynő temetése és a gyászidőszak utáni élet volt a téma - ezért ha nyilván vannak szép számban olyanok is Britanniában, akik nem monarchia-pártiak, azt azért megállapíthatjuk, hogy a közös gyász olyan egységet, összefogást, méltóságot mutatott az országról, amit egy pusztán politikai szereplő esetében nagyon ritkán tapasztalhatunk, vélekedik a szakértő. - Mivel a ceremóniák bemutatására, elemzésére vállalkoztam, több filmbejátszással készülök, remélem szívesen fogadják tőlem a vetített képes előadást február 10-én, a Nemzedékek Házában!