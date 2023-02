Az eseményen Zemlényi Eszter énekművész és Bojtos Luca az Operettszínház művésze, valamint Kéry Tamás zongoraművész is jelen lesz, akik ezen az estén is igyekeznek elvarázsolni közönségüket. A Vox Mirabilis Kamarakórus pedig meglepetésekkel is készül!

Vezényel: Zemlényi Katica