A meseíró pályázatra összesen 74 mese érkezett a megyéből – küldtek történeteket a meseírók Dunaújvárosból, Szabadbattyánból, Kincsesbányáról, Pákozdról, Sárbogárdról, Tácról, Seregélyesről, Sárszentmiklósról, Kislángról, Bakonycsernyéről és természetesen Székesfehérvárról is. A legkisebb korcsoport a 3-4. osztály volt, melyben 12 pályázó indult. Az 5-6. osztályosok 34 mesét adtak be, a nagyobbak, azaz a 7-8. osztályosok korcsoportja pedig 28 mesével képviselte magát.

Herbay-Rancz Áron második lett az 5-6. osztályosok között

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A Tollpihe Meseíró pályázat során a sikeres meseíráshoz most is segítséget nyújtott az évek óta népszerű Tollpihe Meseíró Klub, Benkő Andrea pedagógus vezetésével – árulta el a díjátadón Szilvási-Grund Helga, a művelődési ház vezetője. A zsűrizést az idei évben is Benkő Andrea tanító, a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Kozáry Ferenc tanító, a Vörösmarty Színház színésze és Szabóné Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője végezte, akik a vasárnapi ünnepségen ismét tanácsokkal látták el a meseíró gyerekeket, kiemelték az ügyes, kreatív ötleteket és természetesen díjazták a legjobb alkotásokat.

Az 5-6. osztályosok harmadik helyezettje Major Sándor, szintén nagyon örült a helyezésnek

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A 3-4. osztályos korcsoport különdíját Kovács Benedek kapta. A harmadik Palik Hanna, a második Barten Barka Mária, az első pedig Madár-Hegedűs Mendi lett. Az 5-6. osztályosok különdíjasa Szállási Eszter, a harmadik Major Sándor, a második Herbay-Rancz Áron, az első Szabó Kitti Anita lett. A 7-8. osztályosok korcsoportjában különdíjat érdemelt Örkényi Bálint, a harmadik Punk Izabella, a második Polák Hanna, az első pedig Rácz Lili Szonja lett.