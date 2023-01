A kézirat tanúsága szerint 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc – ennek emlékére ünnepeljük már több mint harminc éve a magyar kultúra napját. Tavaly decemberben a 200. évforduló tiszteletére az országgyűlés hivatalosan is emléknappá nyilvánította január 22-ét, amikor országszerte számos rendezvényt szerveznek, hogy bemutassák a magyar kultúra gazdagságát, sokféleségét, hagyományait.



Amint az önkormányzati kommunikációs központ hírül adta, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ is színes programpalettát kínál a kultúrakedvelő közönségnek az emléknap alkalmából: film, színház, kiállítás, balett, zene és irodalom is szerepel a kínálatban január 21-én, szombaton. Az ingyenes rendezvény 14 órakor kezdődik – filmvetítéssel. A közönség a Keménykalap és krumpliorr című filmet láthatja a kis kiállítóban. A Csukás István regényéből forgatott népszerű filmnek nemcsak a mondatai, dialógusai váltak szállóigévé, de ikonikus szereplői – mint Bagaméri, az „elátkozott fagylaltos” vagy Lópici Gáspár, az „utca hírmondója” – is önálló életre keltek.



A kis kiállítóban a 2022-es Malter Filmfesztivál rövidfilmjeiből is levetítenek néhányat. Négy órától pezsgős koccintásra és a házon belüli kultúrsétára invitálja a vendégeket az SZKKK: előbb a Székesfehérvári Balett Színház műsorát láthatja a közönség, majd az Alba Regia Szimfonikus Zenekar muzsikusai ajándékozzák meg klasszikus dallamokkal az esemény látogatóit. A Vörösmarty Színház nagy sikerű Régimódi történet című előadásának jelmezeiből és kellékeiből nyílik tárlat: a Szabó Magda családregényéből készült színműben látott korhű ruhákat, bútorokat most testközelből vehetik szemügyre a látogatók. A KL Színház Alaine – Ideje a meghalásnak című darabját 17 órai kezdettel láthatja a közönség a színházteremben. Az előadás a Déryné Program támogatásának köszönhetően ingyenes – az előzetes regisztráció során minden hely elkelt, az esetlegesen szabadon maradó helyeket a helyszínen lehet elfoglalni.



A rendezvény zárásaként 19 órától Szabó Balázs Bandája muzsikál a közönségnek. A dalszerző-énekes és 2009-ben alapított bandája állandó vendége a fesztiváloknak, kluboknak, mára az ország egyik legnépszerűbb zenekara lett. Szabó Balázs számára fontos a versmegzenésítés hagyománya, az eddig megjelent albumok között egy-egy nagylemezt a Pilinszky János és Radnóti Miklós verseiből szőtt daloknak szenteltek, de más költők verseit is megzenésítették már – a saját szerzemények mellett ezekből is kap majd ízelítőt a január 21-i eseményen a közönség. A földszinti aulában verseket, magyar zeneműveket hallgathatnak majd a program során végig a magyar irodalom kedvelői fejhallgatók segítségével.



Az eseményen a magyar társasjáték-tervezők játékait is megismerhetik a látogató: 14 és 20 óra között játékmesterek tanítják meg a játékokat a 309-es teremben.

A Méhkas Dia Project 17 órától az alkalomhoz illő, a magyar kultúrához kapcsolódó képekkel öltözteti ünnepi díszbe az SZKKK Fürdő sori épületét.

Az esemény idején a ház kávézója is nyitva tart, a nap témájához kapcsolódva „magyaros” ételek, mint például zsíros kenyér, kolbászos szendvics is kapható lesz az aulában.

A magyar kultúra napjához kapcsolódva a Barátság mozi január 21-én magyar filmeket tűz műsorára: délután háromkor Jankovics Marcell utolsó munkája, a Toldi – A mozifilm, 17.15 órakor a Larry, este fél nyolckor a Jóreménység-sziget című filmek láthatók a város művészmozijában.