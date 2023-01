William Somerset Maugham zenés vígjátékát rendezi a Játékszínben a fehérvári színházigazgató, Szikora János. A Csodálatos vagy, Júlia! első bemutatója február 25-én a fővárosban lesz, később azonban a székesfehérvári színházkedvelő közönség is láthatja a Csillagfény 2. bérletben helyet kapott előadást.

A Vörösmarty Színház ismertetője így ír az előadásról: „Julia Lambert remek humorú, csodálatos színésznő, mindene a színpad, a játék, más nem is létezik számára. Megteheti, hisz ott van mellette színházigazgató férje, aki két lábbal áll a földön, és bölcsen veszi tudomásul felesége mulatságos szeszélyeit. Még azt is, amikor Julia beleszeret a jóképű, ám üres fejű könyvelőjükbe. Vígjátékba illő, ahogy Juliának ezúttal nem sikerül úrrá lennie az érzelmein…”

A címszerepben Eszenyi Enikőt láthatja a közönség, míg darabbéli férjét a Vörösmarty Színház társulatának egykori tagja, Hirtling István játssza. További szerepekben feltűnik a színen: Pásztor Erzsi, Baronits Gábor, Lelkes Botond, Szőlőskei Tímea, Trokán Péter és Mosolygó Sára.