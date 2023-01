A doni megemlékezést követően a gárdonyi Nemzedékek Házában rendezték meg a doni tragédia 80. évfordulója alkalmából, a doni hősök emléknapján azt a fotódokumentációs tárlatot, melynek szakmai munkálataiban a Katonai Emlékpark Pákozd is közreműködött.

- A szakmai összefogás célja, hogy a tárlaton keresztül bevonjunk olyan közösséget is az emlékezetkultúrába, akik a doni hősökről keveset tudnak. Hiszen ők is hősi halottak, akik olyan időben álltak helyt, ami háborús helyzetben is speciális volt: elhagyatottak voltak és a túlélők, az itt maradottak sem kapták meg a tiszteletet a hazáért való cselekedetért. Kimaradtak generációk, akik továbbvitték volna annak az emlékét, hogy a doni katonák min mentek keresztül – mondta a feol.hu-nak a kiállításmegnyitót követően Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója. - A tisztelet tehát nem öröklődött át nemzedékről nemzedékre, noha Magyarországon alig van család, aki nem érintett a témában. A Katonai Emlékparknak azonban megvan a szaktudása, hogy ismeretterjesztő előadásokkal, rendhagyó történelemórákkal, tárlatvezetésekkel számot adjon ezen ismeretekről is. A Kulturális Központ, mint közművelődési intézmény pedig azt a közönségét szólítja meg ezzel a tárlattal, akik bevonhatóak e tudásanyagba.

Forrás: Ódor Balázs

A Sziklakórháztól kapta meg Gárdony az anyagot, melynek képviselője is itt volt. Mezei Bálint történész, a „Reményi József - a doni fotós, kórházvonattal a Don-kanyarban” című kötet szerkesztője szintén részt vett a tárlatmegnyitón. A történész a kórházvonatokról tartott előadást, amelyeken sebesüléseket láttak el, de jellemző volt – az itt kiállított képeken is látható - , hogy őket is bombázták. Tóth Péter Lóránt versvándor versekkel készült az eseményre és erősítette az anyag érzelmi befogadását.

A tárlat különlegessége, hogy nem csatáról s nem hivatalos katonai fotók láthatók, amelyek a dokumentálás szándékával születtek volna, hanem egy amatőr fotós kedvtelésének eredményei. Éppen e hobbija volt az, ami Reményi a doni eseményekre is vitte magával a fényképezőgépet. Ezért is kerülhet közel a szemlélőhöz ez a tárlat: személyes fotók, személyes eseményekkel hozzák közelebb e kort azoknak a generációknak is, akik keveset tudnak róla.

Jelen volt a megnyitón Reményi Mária, Reményi József lánya, aki arról szólt: most is háború dúl ugyanazon a vidéken, de a fotók akkor is a humanizmusról és segíteni akarásról szóltak, s azt üzenték: a közemberek abban az élethelyzetben is jó kapcsolatban maradtak, az elesetteket elesetteknek látták, függetlenül attól, melyik oldalon álltak. Személyes történetein keresztül ismerhették meg a résztvevők az édesapát, akitől alig hallottak a gyerekek erről az időszakról. A munkássága, fotói és naplója is csak később, egy padlásról került elő.

Forrás: Ódor Balázs

Oláh László, a Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) szakmai igazgatója köszöntőjében összefoglalta ezen anyag fontosságát, s kiemelte, hogy a következő napokban a KEMPP-ben élménydús sétákkal teszik megismerhetővé ezt az időszakot is. A Gárdonyban most nyílt tárlat januárig látogatható a Nemzedékek Házában, majd a tárlat februárban a KEMPP-ben látható újra. A szervezők reményei szerint iskolákban és közösségi házakban is lesz lehetőség még kiállítani az anyagot, a Velencei-tó körül vagy Székesfehérváron, akár kültéri molinókkal kiegészítve.