Színes, mozgalmas és Gárdonyi Gézával kapcsolatosan a legfontosabb kérdésekre ad választ az a vándorkiállítás, melynek anyaga január 10-étől 15-ig, azaz most vasárnapig látható a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A kiállítást elsőként Kápolnásnyéken mutatták be tavaly októberben, akkor az Ezerarcú Gárdonyi címet viselő tárlat kapcsán a megnyitón elhangzott: „Azért született meg a kiállítás, hogy Gárdonyi Gézát újra visszahozzuk Gárdony térségében a köztudatba, újra ünnepeljük egy kicsit őt. A magyar irodalom nagyon fontos szereplője volt és egy fantasztikusan sokoldalú ember. A tárlat arra nagyon jó, hogy képet kapjunk arról, mennyi mindennel foglalkozott ez a nagyszerű ember, s mennyire sokoldalú és különleges szereplője volt a magyar irodalomtörténetnek.”

Azóta több iskolába is „elutazott” már ez a plakátsorozat, most pedig a VOKE épületében kapott helyet – ahová remélhetőleg szintén sok oktatási intézmény bejelentkezik majd a tárlat megtekintésére. Van is miért, hiszen aki ide jön, megtudhatja, ki is volt Gárdonyi Géza, hol van a szülőháza, mi volt az eredeti neve, miért vándorolt annyit a családjával, sőt, az is kiderül, mi volt a kedvenc étele. Megtudhatjuk róla – amit az irodalom órán ritkán említenek -, hogy saját titkos nyelvén írt naplót, amit két tudósnak sikerült csak megfejtenie később, és azt is, hogy melyik versét írta Attiláról, a hun fejedelemről. De sok egyebet is elárul a tárlat – ám csak éppen annyit, hogy felkeltsék a mai diákok érdeklődését. Azt is színes, grafikus formában, mellyel az érdeklődők képzeletének adnak szárnyakat.