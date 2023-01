„Az idő igaz,/ S eldönti, ami nem az” ez volt a mottója, illetve címe annak a kiállításnak, melyet Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett az Országos Petőfi Sándor Társaság és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum.

Fotós: Székesfehérvári Művészek Társasága fotói

A december 31-én nyílt kiállításra beérkezett 148 alkotásból a zsűri 80 művet válogatott be a kiállításra – árulta el a feol.hu-nak Bárány T. Rézia, a Székesfehérvári Művészek Társasága tagja, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Fejér megyei képviselője. A Székesfehérvári Művészek Társaságának három tagja is szerepelt a képzőművészeti tárlaton: Bárány T. Rézia, Koppány Attila és Szegedi Csaba festőművészek munkáit is láthatják ugyanis az érdeklődők egy hónapon át a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum Galériájában.