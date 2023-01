"Farsangi sanzon és operett-parádé" címmel ad koncertet a Vox Mirabilis Kamarakórus február 18-án, szombaton 19 órakor Székesfehérváron, a Szent István teremben. Izgalmas előadásnak ígérkezik az esemény – nem csak a pezsgő és az ígért meglepetés miatt, de azért is, mert meghívott vendégek is közreműködnek: eljön Zemlényi Eszter énekművész és Bojtos Luca, az Operettszínház művésze, valamint Kéry Tamás zongoraművész. A Vox Mirabilis Kamarakórust ezúttal is Zemlényi Katica vezényli.