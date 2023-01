Az Aranybulla könyvtárban egy gyermekeknek szóló előadással nyitották meg Az ezerarcú Gárdonyi című utazó kiállítást. A roll-up tárlat a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kiállítása, amely Gárdonyi Géza halálának századik évfordulójára készült el, 2022-ben.

A népfőiskola kulturális szervezője, Gránitz-Pápai Judit elmondta: – Tavaly október 20. óta utaztatjuk ezt a kiállítást különböző helyszínekre. A célunk nem kevesebb, mint hogy megmutassuk, mennyi mindennel is foglalkozott Gárdonyi Géza, ez a csodálatos ember, aki nemcsak történelmi regények írója volt, hanem költő, egy különleges titkosírás megalkotója, akiről tudjuk, hogy hiteles forrásból készítette el műveit.

Mint kiderült, a tárlaton megjelenik érdekességképpen a bor is, hiszen készült egy tétel Gárdonyi Géza nevével. Maga a kiállítás végigvezeti az érdeklődőket Gárdonyi Géza életének fontosabb állomásait érintve, így szóba kerül például a sokak által ismert ének, a Fel nagy örömre, aminek szintén Gárdonyi a szerzője, sőt betekintést nyernek a tárlat látogatói Gárdonyi Géza és Attila, az Isten ostora közötti kapcsolat részleteibe.

Gránitz-Pápai Judit elárulta, hogy a tárlat február 3-ig lesz az Aranybulla könyvtárban, mert utána a kiállítás Velencére utazik tovább, ahol a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikumban kap helyet egy időre.

Az Aranybulla könyvtárba a Zentai Úti Általános Iskola két 6. osztálya érkezett vendégként. Az ott tartott hétfői előadáson már a kezdet kezdetén feltették a nagy kérdést a gyerekeknek: mi jut eszükbe először Gárdonyi Gézáról? A fiatalok elkezdték sorolni, hogy író, költő, de valaki azt is mondta közülük, hogy ember. S a kiállítás is ezt támasztja alá, hogy valóban egy ember, egy rendkívül sokszínű, különleges ember volt az Agárdpusztán Ziegler Géza néven született, s Gárdonyi Gézaként híressé és szeretetté vált figura.

Azt is megtudtuk, hogy a megjelent hatodikos osztályoknak azért is különleges volt ez az előadás, mert ebben az évben éppen Egerbe mennek osztálykirándulásra, így a tanév során olvasott, és most, az előadáson hallott helyszíneket, érdekességeket ott fel is tudják majd kutatni, köztük Gárdonyi végső nyughelyét. Láthatják majd az egri vár Bebek-bástyáján kialakított díszsírhelyet, ahol immár egy évszázada hantolták el az egri remetét egy gerendakereszt fejfa alá, amelyre végakarata szerint az a véset került: Csak a teste.