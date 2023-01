Az immár hagyományos újévi, jótékonysági koncert közönségét és a város vezetőit, lakosait köszöntötte Takács József, a Petőfi Művelődési Központ igazgatója, nem utolsósorban a Petőfi 200 jegyében is. Az előcsarnokban az ismert Petőfi-kép hulladékvasból készített mása látható, Scháden János alkotása. A koncert egyben az esztendő kulturális évadnyitója is egyben.

Fotós: Adravecz Tamás

„ A covid-járvány elmúltával abban reménykedünk, hogy könnyebb év következik, ám nem így történt”, mondta Bálint Istvánné köszöntő beszédében. „Úrrá lettünk azonban a nehézségeken, a magyar ember a megpróbáltatások során mutatja meg önmagát”, tette hozzá a polgármester. Beszámolt a 2022-es év eredményeiről, beruházásairól, nem titkolván, hogy az energiaárak emelkedése és a háborús infláció a város költségvetésén is sebet ütött. Sajnos, a tanuszodát ideiglenesen bezárni kényszerültek, ám a könyvtár és a művelődési ház működik. A kormánytámogatás mellett a város a saját büdzséjéből is bővítette a rászorulók körének támogatását, emelte a juttatandó összegeket is, ám adóemelést nem alkalmaztak.

Bicske több testvértelepüléssel ápol jó kapcsolatokat hosszú évek óta, nem formálisan. Az egyik a kárpátaljai Csap, a kitört háború miatt az aggodalom is részét képezi immár a bicskei gondolkodásnak. Bicske konkrétan és kézzel foghatóan nyújtott segítséget az onnan érkező menekülteknek, az önkormányzat és a civilek is adakoztak, szállást adtak, segítették a határontúliakat. Nemcsak itt, hanem az otthon maradtaknak is juttattak adományokat, sn reménykedik mindenki a béke eljövetelében, mondta el Bálint Istvánné.

Fotós: Adravecz Tamás

Több sikeres pályázat révén 3,7 milliárd forintot nyert a város, nagy és kisebb beruházások folynak minden nehézség ellenére. Állami és önkormányzati építkezések, útépítések zajlottak, s folytatódnak az idén is. A tervek szerint egy inkubátorházat adnak át az Arany János utcában, folytatódik a Szent László-patak rehabilitációja, s országosan is jelentős az intermodális közlekedési központ kialakítása. Magánbefektetői beruházásokkal nő a munkahelyek száma idén, s számos kulturális esemény öregbíti a járási székhely hírnevét. A 2023-as esztendő is tartogat eredményeket, megvalósuló terveket, utalt a jövőre a polgármester.

A polgármesteri beszámolót követően a tatabányai zenetanár-duó, Lázár Nóra és Ocskai Gabriella adtak lírai hangvételű koncertet. A fuvolista és énekes Lázár Nóra és családja néhány éve költöztek Bicskére, mondta el az előadó, kifejezve szeretetét választott lakóhelyük iránt. Klasszikus könnyűzenei darabokat, filmzenéket választottak repertoárjukba, világszerte ismert dalokból válogattak az 1950-es évektől napjainkig terjedő időszakból. Ocskai Gabriella zongorakísérete hatalmas zenekarok helyett adta meg a finom kíséretet a megidézett zeneművekhez szegődve. A bevételt és az adományokat jótékonysági célra fordítja az önkormányzat, testületi jóváhagyással.