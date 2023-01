Január 21-én, szombaton a magyar kultúra napjának alkalmából klasszikus filmet nézhetnek majd az érdeklődők a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) Fürdő sori központjában. Arról, hogy melyik ikonikus magyar gyermekfilmet vetítsék már döntött a közönség, akik úgy szavaztak, hogy a Keménykalap és krumpliorr fusson a vásznon.

A szervezők most arról kérdezik a felnőtteket, hogy ők melyik filmet látnák szívesen. Az SZKKK közösségi oldalán jelenleg is zajlik a szavazás, ahol az alábbi klasszikusok közül lehet választani: A csodacsatás; Egy erkölcsös éjszaka; Hyppolit, a lakáj; Macskajáték; Napló gyermekeimnek; Szerencsés Dániel; A veréb is madár

Január 21-én pedig azt a filmet vetítik majd, amelyik a legtöbb voksot kapta.