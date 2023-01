A PartiTúra Ifjúsági Hangversenysorozat aktuális évadának második alkalmára került sor a zenekar székházában. A jelen hangjai címmel meghirdetett koncertre főleg az iskolás korosztályt várták, ám a közönség soraiban óvodások is ültek. Korukhoz képest türelmesen fogadták a szűk egyórás koncertet, sőt, némelyek kifejezett érdeklődést mutattak az érdekes hangzások iránt.

A koncert – amelyet hétfőn háromszor rendeztek meg, és ez így lesz kedden is – házigazdája ismét a szimfonikusok kortárs művészeti vezetője, Dobri Dániel volt, aki maga is zeneszerző, így abszolút beleillett a tematikába.

Elsőként azonban egy Weiner Leó-művet hallhattunk – a zeneszerző ugyan már bőven nem a jelen alkotóinak sorába tartozik, hiszen 1960-ig élt, ám rajta keresztül érzékeltette a zenekar és Dobri Dániel azt, hogy milyen is lehet a magyar ritmus, dallam. A feltett kérdésre egy gyermek adta meg a választ, így került szóba a nyújtott és az éles ritmus, amelyet aztán az egyik hegedűs be is mutatott.

Ezután a zenekar már Juhász Bence karmester dirigálásával adott elő Fekete Gyula-, Ligeti György-, Sáry László- és Balogh Máté-műveket, végül Dobri Dánieltől is elhangzott egy szerzemény.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Hallhattuk, milyen változatos lehet a kortárs, mai zene: hol humoros, hol félelmetes benyomást tett ránk, hallgatókra. Kéringer László énekművésznek köszönhetően kiváló tolmácsolásban hangzott el Arany János Tamburás öregúr című verse, majd egy Tóth Krisztina által szerzett altató következett, végül pedig Nemes Nagy Ágnes versére képzelhettük magunkat akár az űrbe is.