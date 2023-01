Író, pedagógus, festő, újságíró - az 1933. január 16-án született és 2010. április 15-én elhunyt Sobor Antal ilyen sokoldalú ember, alkotó volt. Élete során sok barátja, tisztelője lett, hiszen öröm volt közvetlen, barátságos személyisége közelében lenni.

Amellett pedig, hogy remek tanár volt, remek íróként is emlékezhetünk rá, aki regényeiben, novelláiban, naplófeljegyzéseiben dolgozott fel egy-egy történelmileg fontos témát vagy reagált - olykor finom humorral - a körülötte lévő világ furcsa jelenségeire. A "Perelj, Uram!" című kisregényéből színdarab is készült a Vörösmarty Színházban, illetve filmet is forgattak belőle.

A 100 éve született, József Attila-díjas író előtt - aki Székesfehérvár díszpolgára volt -, pénteken délután emlékműsorral tisztelegett a Vörösmarty Társaság. A rendezvényen Bobory Zoltán, a társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd később felolvasott Sobor műveiből.

Vakler Lajos szerkesztő-riporter pedig a Fehérvár Televízió régi műsorrészletei elé mondott bevezetőt: ezekből elevenedett meg újra előttünk Sobor Antal alakja. Az interjúkban kultúráról, könyvekről, Fehérvárról is szó esett.