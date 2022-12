A páros első közös lemeze idén jelent meg to dreamers and their dreams címmel, ezt követte hamarosan a Winter walk, amelyre a csákvári kötődésű Máté hét szerzeményt komponált.

Amint azt a zenésztől megtudtuk: a lemez alapvetően angolul szólal meg, azonban két magyar szöveg is helyet kapott rajta. Hat dalhoz Csernus Szilvia alkotta a szöveget, a Veled lenne nyár című szerzemény sorait pedig ketten írták Cintiával. Témáját tekintve karácsonyi és téli hangulatú dalok hallhatóak az albumon.

Máté a lemez apropóján vette észre, hogy szinte alig hallgat vagy játszik magyar nyelvű jazzt. Eddigi munkáiban számára ez a stílus elsősorban instrumentális zenét vagy angol nyelvű dalokat jelentett. Most azonban megtetszett az ötlet, hogy bizonyos szerzeményei magyarul szülessenek, így várhatóan a jövőben is többet foglalkozik majd ezzel.

A Winter walk lemezen vendégük volt Fekete-Kovács Kornél, aki szárnykürttel színesítette az Átutazó című balladát. A trióban előadott dalról live session videó is született:

A szeptember végén rögzített lemez december elejétől érhető el a digitális zenemegosztó platformokon.