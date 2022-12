Rendhagyó előadás érkezett Székesfehérvárra: a Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkcióját láthatta a Vörösmarty Színház közönsége. A korábban többek között Seregélyesen is bemutatott, Vidnyánszky Attila rendezte A helység kalapácsa a megyeszékhely közönségét is lenyűgözte, az előadás vastapssal zárult.

A koprodukció egy kilenc hétig tartó próbafolyamat eredményeként jött létre. Az előadást már az ország számos pontján, Pécsett és a fővárosban is játszották. Vidnyánszky Attila, az előadás rendezője korábban úgy fogalmazott, a beregszászi társulatot befogadta a Nemzeti Színház és az egész magyar színházi szakma.

Az előadás után Szikora János színházigazgató (j) köszöntötte a társulatot

– Mi töretlenül, az otthoni helyzet ellenére is igyekszünk újat alkotni. Egyre nehezebb dolgunk van, az állandó légiriadók, a fűtési nehézségek, az áramellátás akadozása, és a bizonytalanság is nehezíti az állandó összpontosítást, de igyekszünk a művészet erejébe kapaszkodva új dolgokat létrehozni. – mondta az előadás kapcsán Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója.

A Fehérváron emelt jegyárral futott előadás teljes bevételét a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház művészei számára ajánlották fel.