A tartalmas esti program egy köszöntővel indul, melyet követően ünnepi beszédet mond a megyei főpásztor. Spányi Antal a harmadik adventi gyertyát is meggyújtja a Szent István Székesegyházban tartott hangverseny előtt, majd felcsendül a zene, a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar hangszereiből. Már maga a zene is megtölti a szíveket, ám az est folyamán többször bezengi majd a kiváló akusztikájú teret a Riederauer Richárd vezette Honvéd Férfikar és nem mellesleg énekel majd Füredi Nikolett és Fehér Adrienn is. A zongorán majd Tóth Marcell játszik és a lélekmelengető adventi hangverseny karmestere Ruff Tamás őrnagy lesz.