Külföldi klasszikusok

1. Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

2. Wham! - Last Christmas

3. Feliz Navidad- Jose Feliciano

4. Bobby Helms - Jingle Bell Rock

5. Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

Magyar klasszikusok

1. TNT - Fehér Karácsony

2. Csondor Kata - Add tovább "Hóban ébred"

3. Bereczki Zoltán - Ajándék

4. Josh & Jutta - Szép Karácsony

5. Demjén Ferenc - Legyen ünnep