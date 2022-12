A fehérvári zenész csapat, a SMiTHMUSiX alapvetően kéttagú, ám a hazai produkciók esetében Kovács Norbert szólóban rejtőzik a név mögött, míg, ha nemzetközi vizekre eveznek, belép a képbe a tihanyi Körmendi Roland is. Ezúttal csakis a magyar produkciókat figyelembe véve választotta meg a rap.hu nevű zenei oldal közössége Kovács Norbertet az Év legjobb producerének, így Norbi immáron másodszor húzta be a rangos elismerést. Februárban vele készült interjúnkban (melyet ITT érhet el) elmondta, azért is volt neki különleges a 2021-es győzelem, mert az volt élete első díja. Hát, megjött az újabb!

Szívből gratulálunk Norbinak!