A hazai oktatás történetében először szervezett a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a XIX. század végén keleti tanulmányutat. A résztvevők gimnáziumi és egyetemi tanárok voltak, szakterületük főként a történelem, irodalom, természetrajz és földrajz. Közülük nem egy a tudományos élet kiemelkedő képviselője volt.

A hathetes kairói és Kairó környéki utazás vezetői és szervezői mindketten Székesfehérvár szülöttei: a jeles orientalista, filológus Goldziher Ignác (1850-1921) és Platz Bonifác (1848-1919) ciszterci szerzetes, teológiai doktor, egyházi és természettudományi író, tankerületi főigazgató. Bár utóbbinak a neve ma már kevésbé ismert, munkássága jelentősnek mondható, egykori gyűjteménye pedig ma is a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállításának a pillérét jelenti.

Könyve bemutatóján Harmat József elmondta, hogy a tanulmányúton résztvevők publikációból főként azok a leírások ragadták meg és adtak neki inspirációt, amelyek a 126 évvel ezelőtti Egyiptom lakóinak életét mutatják be. Ez ma már megismételhetetlen úti élményt és tapasztalatokat jelent az arab világban, mivel az akkorihoz képest szinte minden megváltozott. Elég ehhez elképzelni vagy összevetni napjaink megapoliszának, a közel 10 millió lakosú Kairó lakóinak az életét a XIX. század végén még csak 450 ezres lélekszámú elődjében élőkével. Azért is érdekes ennek a bemutatása a Magyar tanárok 1896-ban Egyiptomban c. kötetben – amelynek eredeti leírásait mintegy az időutazás idegenvezetőjeként aktualizálja és köti össze saját gondolataival Harmat József –, mivel a mai utazó már nem olyannak látja/vagy láthatja Egyiptomot, mint amilyen akkor volt. Legyen az az el-Azhar mecset iskolája, és más egyiptomi iskolák – amit szakmai ismeretek bővítése érdekében felkerestek a magyar tanárok –, vagy az emberek mindennapi élete az utcától az arab éjszakai életig, amit a kávézókban vagy az ópiumevők lebújában láttak. Mindemelett mély nyomot hagyott bennük Egyiptom ősi kultúrája, nevezetes építészeti/történelmi emlékei, olyanok, mint a gízai piramisok, a romvárosok, az Ó-egyiptomi Múzeum és még sorolhatnánk másokat is.

Az 1896-os egyiptomi tanulmányút résztvevői. Az első sorban balról az ötödik Platz Bonifác kalapban, a mellette álló pedig fekete kabátban, érdemrendekkel Goldziher Ignác, aki a fején fezt visel

Forrás: EGYIPTOM – TANULMÁNYKÖNYV (BP., l899 PÁTRIA NY.)

Fehérvári szempontból különösen érdekes, hogy az egyiptomi út hozta össze három évtized után a város ciszterci gimnáziumának két hajdani diákját, Goldziher Ignácot és Platz Bonifácot – akik mint említettük az utazás szervezői és vezetői voltak. Harmat József Goldziher Ignác életét tanulmányozva (róla még kiadatlan a könyve) figyelt fel Platz Bonifác nevére és az orientalistához írt több mint száz levelére. A tudós ciszterci szerzetes és paptanár Egyiptom szerelmesévé és kutatójává vált, több könyvet és számos tanulmányt írt történetéről, irodalmáról, művészetéről és újabb utazásairól.

Ugyanis 1896-os utazását, még hat másik követte az arab országba. Útjairól több mint másfélszáz egyiptomi műtárggyal tért haza. A szobrok, papiruszok és egyéb töredékes tárgyak között unikális leletek is szerepelnek, festett fakoporsók múmiákkal. Platz gyűjteményét sokáig a zirci ciszterci apátság rendházában őrizték. A kollekció a múzeumi központosítási koncepció következtében 1963-ban került a Szépművészeti Múzeumba, legkiemelkedőbb látványossága egy fiatal nő, Rer múmiája és koporsója, amelyet Gízában egy arabtól vásárolt Platz, saját kéziratos feljegyzése szerint.

Sajtóforrások, és kutatásai révén Harmat József is tudomással bír arról, hogy a Platz Bonifác által hazahozott múmiák közül kettő Székesfehérváron is „megfordult”. A Magyar Nemzet írt arról 1987-ben, hogy a fehérvári múzeumi raktárban, illetve a József Attila Gimnázium (előzőleg és ma is ciszterci gimnázium) szertárában található múmiákat, s velük a koporsókat átadták a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének. Az utóbbi múmiát valószínűleg Platz ajándékozta iskolájának, ahol diák volt és tanított is. Eddig erről Harmat sem a gimnáziumi, sem a múzeumi leltárkönyvben, illetve irattárában nem talált semmiféle bejegyzést, így tovább kutat, hogy bizonyítsa a múmia eredetét és további sorsát. Támpont lehet, a könyvbemutató egyik résztvevője megerősítette, egykori józsefes diákként ő is látta az 1980-as években a töredékes állapotú múmiát a gimnázium pincéjében.

Harmat József könyve további folytatását ígéri, a most megjelent kötet írói munkásságának egy „szelete”

Forrás: Facebook

A tudós szerzetesnek Fehérvár nemcsak a születési, hanem a végső nyughelye is a Fő utcai Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-templomban, ugyanis életének utolsó fél évét a ciszterci rendházban töltötte, s itt hunyt el 1919. október 17-én. Jeltelen szülőháza helyén ma az Ady Endre és Oskola utcai saroképület áll. Harmat József szeretné kezdeményezni, hogy Platz Bonifác szülőházának helyét Goldziher Ignácéhoz hasonlóan emléktábla jelezze városunkban. Remélhetően támogatókra talál!