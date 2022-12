A harminc éve elhunyt Perei Zoltán festő és grafikus munkásságának egy szeletét foglalta albumba Arató Antal, a Vörösmarty Mihály Könyvtár címzetes igazgatója. A háromszáznál is több grafikát felvonultató kiadványt L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mutatta be a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

– Egy rendkívül nehéz műfajról van szó, hiszen a 20. századnak nem a fametszetek voltak az autentikus kifejezésformái, de mégis azt kell hogy mondjuk, Perei Zoltán esetében – ahogyan a vele egyidőben élt és alkotott Buday György esetében is – az látszik, hogy egy nagyon ősi önkifejezési formát, egy képzőművészeti technikát, amelyet sok-sok évszázadon keresztül használtak, képes volt újraértelmezni, a 20. század vizuális elvárásaihoz és önkifejezési formáihoz igazítani. – mondta az alkotóról a főigazgató, aki Pereit a 20. század egyik igen csak jelentős grafikusaként definiálta.

– Hihetetlen termékeny és rendkívül szorgalmas ember volt. Óriási munkabírás kellett ahhoz, hogy ennyi témát, ötletet és motívumot fába véssen, majd elkészítse azok nyomatait. Ez a sokszorosító kisgrafika műfajának egyik legnehezebb és legmunkaigényesebb formája. – tette hozzá L. Simon. Kiemelte, az életmű feldolgozása egyetlen kötetben – annak terjedelme miatt – szinte lehetetlen, ám Arató Antalnak sikerült olyan átfogó képet nyújtani, olyan válogatást bemutatni az életműből, amely annak minden részletére rámutat.

Perei életművében természetesen Fejér megyei vonatkozást is találunk: tematikus blokkokra osztott munkái egyik kiemelt része a műemlékek, kastélyok ábrázolása, melyek többsége Fejérhez kötődik. Egyebek mellett a martonvásári és a fehérvárcsurgói kastélyokról is izgalmas fametszeteket készített.

Arató Antal a 70-es években, a jászberényi könyvtár igazgatójaként került személyes kapcsolatba Perei Zoltánnal, kinek alkotásaiból a kulturális intézmény vezetőjeként több kiállítást is szervezett.

– Rendkívül érdekes, önzetlen, de mégis valahogy magához és másokhoz is bizonyos fokig szigorú személyiség volt. Ha valami nem tetszett neki, azt kerek perec kimondta. – jellemezte Perei Zoltánt Arató Antal, a kötet szerkesztője, aki küldetésének tekintette, hogy az utókor is megismerhesse a grafikus alkotásait.