Az ünnepi eseményt Dömötör Csaba miniszterhelyettes, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára nyitotta meg, amely után Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója osztotta meg a közel kétszáz fős publikum előtt ünnepi gondolatait.

A kiírás szerint három kategóriában lehetett pályázni. A Természet és táj kategóriában Magyarország természeti kincseit, növény- és állatvilágát ábrázoló egyedi és sorozatfelvételeket lehet beküldeni.

Az Épített és tárgyi örökség kategóriában a népi építészeti emlékeket, műemlékeket, valamint korunk modern épületeit, városrészeit, köztéri szobrait, középületek belső tereit díszítő alkotásokat vagy műremeket megörökítő egyedi és sorozatfelvételeket vártak.

Az Életképek kategóriába a mindennapok büszkeségeit, apró emberi történeteket és pillanatokat, portrékat, városi és vidéki közösségek kulturális és sportéletét ábrázoló egyedi és sorozatfelvételeket lehetett beküldeni.

Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kellett lenniük, korábbi és más pályázatokon díjat nyert képek nem voltak beadhatók. Egy pályázó maximum 25 pályaművet küldhetett be, kategóriától függetlenül. Egy kép nem szerepelhetett több kategóriában, valamint egyedi képként és sorozat részeként sem. Idén 37 630 alkotásból lett 15 díjazott kép, amelyek közül Holczer Tibor Pentele híd című képe a fotópályázatot támogató partnerszervezetek közül a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíját kapta.

A pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálta el, annak elnöke Kaiser Ottó fotográfus, tagjai Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus, Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, Potyó Imre környezetkutató, természetfotós, a 2020-as pályázat díjazottja, valamint Rizsavi Tamás fotográfus, a 2019-es pályázat közönségdíjasa voltak.

Kaiser Ottó fotográfus, a zsűri elnöke elmondta, a négy évvel ezelőtt indított kezdeményezés céljai változatlanok. A pályázat amatőr és professzionális alkotók kameráján keresztül mutatja meg, miért is lehetünk büszkék Magyarországra: tájainkra, természeti kincseinkre, építészetünkre, hagyományainkra, közösségeinkre.

Holczer Tibornak a különdíjat a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Horváth Péter adta át, akit az ünnepi eseményen kérdeztünk a díjazott fotóról és annak alkotójáról. Horváth Péter elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára az, hogy ezt a díjat átadhatta a nyertes pályázónak. Kiemelte, hogy több tízezer fotó készült el, és ami őt megfogta az a dunai kötődésének is köszönhető, ami a részéről a sportból jön, hiszen ő egykoron kajakozott, többször járt ennek kapcsán Dunaújvárosban versenyen, megemlítve a Hubik házaspárt is. Kérdésünkre, hogy átment-e már kajakkal a díjnyertes fotón ábrázolt Pentele híd alatt, elárulta nekünk, hogy ő azért korábban befejezte már ezt a sportot, mint ahogy a híd elkészült (2006 – a szerk.) volna.

A nyertes Holczer Tibornak olvasóink nevében is gratulálunk, aki lapunknak elmondta, hogy nagyon régóta fotózik, és amikor már úgy érezte, hogy ezek megütik azt a szintet, akkor jutott az eszébe, hogy a felvételeit be is adja egy-egy pályázatra. Kiemelte, hogy nagyon jó fotósok vannak Dunaújvárosban, akik szintén küldtek be fotókat erre a pályázatra, ezúttal azonban nekik nem sikerült díjat nyerniük. (Közös fotó azonban készült velük – a szerk.)

Holczer Tibor elmondta, hogy szívügye a város, és az ahhoz köthető Duna fotózása mindenféle nap- és évszakban. Persze Tiborról azt is tudni kell, hogy a közösségi médiában igen jelentős rajongótábora van, annak tagjai erőt és sok-sok biztatást adnak neki a folytatásra.

