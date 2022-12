Elkezdődött a Vörösmarty Színház soron következő előadásának olvasópróbája. A rendezői koncepciók ismertetése előtt Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója az elkövetkező hónapokra vonatkozóan osztott meg néhány technikai információt az előadás szereplőivel, alkotóival.

Mint már ismert, a kőszínház 2023. január-februárban bezárja kapuit, azonban úgy tűnik, a próbafolyamatok ez idő alatt sem állnak le. Mint azt a színházigazgató elmondta, alternatív próbahelyként szolgálhat ezen időszakban a Székesfehérvári Balett Színház próbaterme, valamint az Alba Regia Szimfonikus Zenekar próbaterme is – természetesen alkalmazkodva a balett-társulat és a zenekar próbarendjéhez.

Szikora János mindemellett arról is beszélt, barter megállapodást kötött a Vörösmarty Színház és a Komáromi Jókai Színház, melynek részeként Komáromban is játsszák majd a Fehérváron nagy sikert hozó Boeing, Boeing című előadást, cserébe a komáromi társulat előadásában a fehérvári közönség is láthatja A beszélő köntös és a Csónak, avagy előttünk a vízözön című előadásokat.

Az olvasópróbán elhangzott: a Czukor Balázs rendezte Nem félünk a farkastól főpróbahetét is Komáromban tartják, s ott mutatják be elsőként, várhatóan február első felében. A készülő darab kapcsán a rendező arról beszélt, a dramaturggal együttműködve egy kortalan előadás létrehozásán dolgoztak.

– Nagyon sok kérdést felvet a darab, sok kérdőjel van még bennünk is, hogy milyen irányba tudjuk elvinni az előadást. Nagyon szeretek úgy dolgozni, hogy számomra is vannak kérdőjelek egy próbafolyamat alatt. Ez egy nagyon speciális anyag, mert rengeteg mindent el lehet dönteni arról, hogy pontosan mi, mit jelent. Ez egy nagyon színészcentrikus darab. – fogalmazott Czukor Balázs.

Az előadás fehérvári premierje tavasszal várható, a darabban Tóth Ildikót, Sághy Tamást, Kovács Tamást és Ballér Biankát láthatja a közönség.