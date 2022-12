A Primavera Kórus előadását követően Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjével nyitotta meg a kiállítást, mely az Esélykör civil hálózat tagjainak munkáit mutatja be, amely szervesen kapcsolódik a fogyatékos emberek világnapjához. Pár évvel ezelőtt az Esélykör megalapításának ötlete éppen itt született meg. A későbbiekben a civil szervezetek is csatlakoztak és váltak partnereivé a városnak és egymásnak is.

A kiállításon rajzok, festmények, horgolt és kötött figurák, agyagból készült dísztárgyak, gyöngyből fűzött ékszerek láthatók. Ami közös bennük, hogy a legnagyobb odaadással készültek.

– Alkotóik őszinte szeretettel készítették, ezt a szeretetet viheti magával minden látogató útravalónak advent időszakában és az ünnep elmúltával a mindennapokban is – hangzott el a polgármester beszédében.

A kiállított képek, tárgyak leginkább fiatal sérült, fogyatékkal élő emberek munkái. A megnyitón a kiállított tárgyak alkotói közül is többen megjelentek, ahol alkotásaikat maguk mutathatták meg.

A megnyitót követően fiatal zenészek fellépésével folytatódott a program. Ezt követően Schrenk Éva fehérvári költő szavalt, majd az Egyensúlyunkért Alapítvány tagjai énekeltek. Mits Péter, a Kodolányi Egyetem adjunktusa Györök Márk látássérült tanítványával közösen lépett színpadra, majd Bokros Judit újságíró és Gellén-Miklós Gábor költő irodalmi előadását hallhatták. Végül népszerű karácsonyi dalokat énekelt a közönség a Primavera Kórus tagjaival.

A szervezők azt tervezik, hogy a kiállítás még januárban is megtekinthető lesz, ezzel lehetőséget is biztosítva az iskoláknak – előre megbeszélt időpontban – a kiállításban tartott egy-egy „érzékenyítő” osztályfőnöki órára.

Vezető képünk illusztráció!