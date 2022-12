Nagy készülődés előzte meg a péntek esti jubileumi koncertjüket.

A különleges estén nem csak a közelgő ünnepekre hangolták a koncertre érkezőket, de negyvenedik jubileumukat is ünnepelték egyben. Az ünnepi alkalmon Törő Gábor, országgyűlési képviselő is részt vett, amit közösségi oldalán is megosztott.

A zenekart Acsai Sándor vezényelte, az előadáson közreműködött még a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kórusa, a Dance Art Táncstúdió, a Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület és a Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület.

A zenekar megadta a módját mind a karácsony szellemének, mind a negyvenedik évfordulónak!