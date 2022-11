Hellodesign – köszönt már a címével is az új kiállítás, amelyen Cserba Anna, Kele Sára, Mázsi Boglárka, Józsa István és Leits Miklós mutatkozik be. A közönséget Juhász Zsófia, a ház igazgatója köszöntötte, majd Lehrner Zsolt alpolgármester szólt néhány szót a tárlatról és a tervezőkről. Megemlítette, hogy az intézmény nemrég vágott bele a dizájn és formatervezés tematikájú tárlatok szervezésébe, amely hiánypótló vállalkozás volt. Ennek is köszönhetően érkeznek ifjak a megnyitókra, és gyarapodik a közönség, a látogatók létszáma.

A megnyitót az tette még izgalmasabbá, hogy a tárlatot a népszerű Ivan & The Parazol együttes énekese, Vitáris Iván ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, rendhagyó módon. Lazán, saját benyomásait is beépítve beszélt a kiállított bútorokról, lakberendezési és használati tárgyakról, némi művészettörténeti utalással. Mint fogalmazott, jó volna az ország „vízfejűséget” megszüntetni, és a vidéki városokban is minél több helyszínen hasonlóan előremutató tárlatokat rendezi.

Iván ezután lényegében „körbevezette” hallgatóságát a kis teremben, egyenként megszemlélve az enteriőröket, tárgyakat. Közben szó esett a művészet mibenlétéről, arról, hogy a bemutatott alkotások jellemzően berendezési tárgyak, amelyek bármelyikőnk nappalijában helyet kaphatnának, hiszen többnyire van funkciójuk. Ennek kapcsán került szóba az, hogy lehet-e művészi egy használati tárgy? Egyebek mellett ezen is lamentálhattunk, miközben közelebbről megnéztük a belsőépítész és formatervező Leits Miklós egyedi, sajátos hangulatot teremtő lámpáját. A formatervező Mázsi Boglárka lakáskiegészítőit akár kézbe is vehettük, és rácsodálkozhattunk, hogy az általánosan ismerthez képest mennyire másként lehet felhasználni a betont. Józsa István, Kele Sára és Cserba Anna (aki az EDIDA Hungary Az Év Fiatal Tehetsége díját nyerte el) formatervezők, dizájnerek letisztult kivitelezésű, valóban funkcionális, ugyanakkor kényelmes, jópofa bútorai, tárgyai is felfedezésre, kipróbálására csábítottak.

A kiállítás december 4-ig tart nyitva.