A bicskei Petőfi Művelődési Központ tágas aulájában állította össze kamarakiállítását a harmincnégy esztendős művész, aki saját bevallása szerint négyéves korától alkot. Nem a kitaposott utakon halad, ez látszik, a fémhulladékokból összerakott szobrai mellett kiállított festményein az útkeresése érhető tetten. Öreg fapallókra festett hiperrealista cicaarc, egy másikon a növényen álldogáló katica úgy tűnik, mintha egyenesen fotózta volna, pedig nem. Az is festmény.

Fotós: Zsohár Melinda

A fémhulladékokból összeállított szobrok nem tákolmányok ezt érdemes leszögezni, mielőtt bárki azt hinné, mi sem könnyebb ennél. A Bicskei Művelődési Központ Petőfi nevét viseli, Scháden János elkészítette hát a nevezetes Orlay-festmény 1848-as szép Petőfijét, hulladékvasakból. Akkurátusan leírta, miből is áll a kokárdás alkotás: kuplungszerkezet, aknatető, perforált lemez, zártszelvény, kovácsoltvas díszek, villáskulcsok, imbuszkulcs, lapát, csavarok, acéllemez, köracél, persze a végén lefestve. A másik impozáns alkotása a kiállítás középpontjában áll, a sötét huszár sakkfigura. Hasonló alapanyagokból áll ez is, de vödör és féktárcsa, öntött acélgolyók, ekevasak, patkók, fogaskerekek is bővítik a repertoárt. Trabant váltó fogaskereke is benne foglaltatik. Igazi, szép lófej! A kézifűrész rozsdás lapja és a fanyele is megmaradt a belőle fantáziált tájképen, miként a legtöbb művön pontosan felismerhetők az alkotóelemek, ha közelebb megyünk hozzájuk. A kecses darumadár szerelmi vallomás, a felesége kedvenc madara volt az ihletadó.

Fotós: Zsohár Melinda

A régi szerszámok, gépek darabjai izgalmas időutazásra is invitálnak, gondoljunk csak arra, hogy nyolcvan-száz éve nem csak a praktikum számított a használati tárgyaknál. Valami szépséget is vártak tőlük, miként az ajtóktól nemcsak azt, hogy csukódjanak, s a franciakulcsnak is adtak kecsességet, díszítést. A Törp-fejsze talán fejsze, vagy szekerce? Négyágú forgó valamiből kivágott pengével? Húsaprító volt, árulta el a titkot az alkotó, aki alaposan átlényegítette az eredeti eszközt. A Gyűrűk ura ihletésére a fanyélen nem magyar rovásírás, bár azt hinnénk, hanem a filmben szereplő és a történetbe alkotott felírás látható – nagyon magyar rovásírásos érzést keltvén. A Törp-fejsze a kiállításon elkelt, egy kedves bicskei műértő gyűjtő azonnal lecsapott a valóban látványos fejszére, ami nem az erőszakot, hanem a kézművességet dicséri, művészetbe oltva.

Scháden János tősgyökeres bicskei, a harmadik János a családban. A MÉH-telepek a kedvenc böngésző terepei, amint kutat, már formálódik a fejében az ötlet, mi minden készül a mások által kihajított, beolvasztásra váró fémszemétből. Használati tárgyak, asztali lámpák is kikerülnek keze alól, bármilyen enteriőrbe beilleszthetők. Modern, de rusztikus környezethez is igazodnak, egyszersmind kiemelkednek egyediségükkel. A medúza lámpa és a hőlégballon lámpa kifejezetten szellemes szépségű világítóeszközök. Vasvirágok, liliomok, rovarok, bogarak, színesre festett hulladékok alkotnak szelídebb kompozíciókat, akik inkább azokat szeretik.

Fotós: Zsohár Melinda

Bármilyen rendezvényre mennek a művelődési házba, megtekinthetik Scháden János alkotásait az előtérben, márpedig sok a rendezvény és a kiállítás, egy helyen koncentrálódik most minden. Sajnos, a Kultúrkúria és a Fiatalok háza jobb energiaidőket vár, ideiglenesen bezártak. Ez lett a központi kultúr-találkahely.