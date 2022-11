- Januárban indult a centenárium, amikor Nemes Nagy Ágnes születésnapja van – ám ezt az évfordulót nem lehet elválasztani Pilinszky János tavalyi centenáriumától. A két 20. századi alkotó életműve ugyanis akár költészetileg nézzük, akár emberileg, összefügg – fogalmazta meg Juhász Anna. Az irodalmár hozzátette: az idei év gyakorlatilag ’újrafelfedezéssel’ telt a szervezőknek is, hiszen számos olyan programot kínáltak a diákok számára, amely megszólítja őket vagy a közös olvasást állítja fókuszba. – Szerettük volna megmutatni, hogy ebben a nagyon sok traumával és nehézséggel teli 20. században miként tudtak alkotókká válni és emberek maradni ezek a szerzők. Az idei év is hasonló volt, ám még nincs vége: lesz még utazás, előadás a közönség számára. De eddig is szép eredményeket értünk el: a közös események, a művek felfedezése és a sikeres programok is ezt mutatják.

A kollégiumban megrendezett estet Fehérvár önkormányzata támogatta, melynek kapcsán Lehrner Zsolt alpolgármester is kifejezte örömét. Mint fogalmazott, ilyenkor jó újra diáknak lenni. P. Maklári Éva szintén köszöntötte a fiatalokat és bevezette őket a Vörösmarty Társaság 1867 óta tartó működésének történetébe.