Ahogy arról a feol.hu több ízben is hírt adott, a város határában, a Börgöndi úton ismeretlen személyek rablóásatást végeztek. Arról is írtunk, hogy a területen veszélyes lövedékek és kézigránátok maradhattak hátra az illegális kutatók után. A múzeum vezetőjétől megtudhattuk azt is, a SZIKM leletmentő ásatást végez az illegális kincskeresők által feldúlt lelőhelyen. A legújabb hírek szerint pedig szenzációs leletek kerültek elő a leletmentés során.

Fotós: Kiss László / ÖKK

Egy római kori ládika maradványai is előkerültek, és az sem kizárt, hogy az első római villagazdaságot sikerült azonosítani Székesfehérváron - írta kedden közleményben az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A mentőfeltárást csütörtökön kezdték meg Kiss Alexandra régész irányítása mellett a rablógödröknél - tették hozzá.

Fotós: Kiss László / ÖKK

"Sikerült igazolni a feltevést, hogy egy római épületbe bontottak bele, azt bolygatták meg. Ennek az omladékrétegét törték át, és alatta kerestek – valószínűleg mélykereső használatával – valamilyen leleteket. " Ezt Kiss Alexandra mondta el, aki egy különleges tárgyleletről is beszámolt.

Fotós: Kiss László / ÖKK

"Az egyik rablógödörnek a szélén római kori ládikaveret töredékeit találtuk meg. Ezek valószínűleg bent maradtak, miután az illegális kincskeresők kifosztották a lelőhelyet. Az omladékréteg alatt sikerült megtalálni a ládika fogantyúját is. Miután fémdetektorral vizsgáltuk az omladékot, további jelet észleltünk és előkerült egy további veret, szintén fogantyúval." Előkerültek római kori érmék, fibulák és terra sigillata töredékek is, ami a római korban luxuskerámiának számított.

Fotós: Kiss László / ÖKK

Szombaton közel húsz önkéntes segítségével folytatták a munkát a helyszínen, s folytatják ezen a héten is - adott hírt róla az önkormányzat. A Szent István Király Múzeum régésze elárulta azt is, hogy az illegális fémkeresőknek "hála" már erőteljesen lefosztott a lelőhely. Mint írták, a római időszakban Fejér megyében is számos település volt. Ez a lelőhely valószínűleg egy villagazdaság lehetett. A Szent István Király Múzeum régésze azt is elmondta, szeretnének geofizikai felmérést is végezni a területen, ami ezt a feltevést megerősítheti.