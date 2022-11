A Játékszín és a Vörösmarty Színház közös produkciójaként színre vitt Adáshibát először 1970-ben mutatták be a Vígszínházban. A darab sikere és mondanivalójának aktualitása azóta is töretlen. Az évtizedek során játszották Németországban, Lengyelországban, Bulgáriában, a Szovjetunióban és Törökországban is.

A méltán populáris darabot szombat este mutatták be a Vörösmarty Színház nagyszínpadán. A kétfelvonásos darabot kísérő szűnni nem akaró tapsvihar közepette különleges vendéget köszönthettek maguk között a színészek: a dráma 91 éves szerzője, Szakonyi Károly is jelen volt a bemutatón, akit szintén hatalmas tapssal fogadott a közönség.

A bemutató utáni percekben Szikora János színházigazgató úgy fogalmazott: „Sok csoda történt a darabban, de az igazi csoda mégiscsak Karcsi jelenléte volt”.

– Örömmel tölt el, hogy úgy látom, a közönség is „veszi adást”. Annak idején, amikor külföldön is elkezdték játszani, akkor egy újságíró megkérdezte, hogy mit szólok a sikeréhez. Azt válaszoltam, hogy íróként persze ez dicsőség, de emberként mégis szomorú vagyok, hogy ennyire van – még – aktualitása. Szerencsére jót tett neki a szöveg modernizálása, így a mai közönséghez, a fiatalokhoz közelibb lett a darab. – mondta a premier után Szakonyi Károly.

A Bagó Bertalan rendezte Adáshibában a nézők Gáspár Sándorral, Zsurzs Katival, Lévay Viktóriával, Kovács Tamással, Varga Lilivel, Varga Ádámmal, Imre Krisztiánnal és Kerekes Józseffel találkozhatnak.