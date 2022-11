A több évtizedes múltra visszatekintő népzenei minősítő házigazdája idén is a Kisfaludi Közösségi Ház volt, ahol ezúttal öt népdalkör képviseltette magát. Érkeztek kórusok Budapestről, Kisapostagról, Nagylókról és Nagyvenyimről is, mindnyájan országos fokozatért indultak.



A program házigazdájaként „versenyen kívül” elsőként a Kisfaludi Búzavirág Dalkör műsorát láthatta a közönség, majd sorra mutatták be dalcsokraikat a nevezett dalkörök. Elhangzott többek között palóc és kalocsai népdalcsokor, valamint felcsendültek baranyai és egerbocsi népdalok is.