Évről évre sokan érdeklődnek a Szent Mártonhoz fűződő szokások és rendezvények iránt. Ezt a november 11-ei székesfehérvári alkalom is mutatta, amelynél még a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent László-terme sem bizonyult elég nagynak a közönség befogadásához. Miután Palkovics Lajos, a szervező Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke végignézett a lényegében faltól falig megtelt helyiségen, mosolyogva azt mondta, el kell gondolkodniuk egy nagyobb terem keresésén.

A szervező egyesület tagjai

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

– Jó látni, hogy egy aktív civil közösség kezdeményezését minden évben ennyien figyelemmel követik. Kezdetben még múzeumi "keretek között" rendezték meg, majd a Fő utcán végigvándorolva jutott el az esemény a mostani helyszínére – köszöntötte a megjelenteket Lehrner Zsolt alpolgármester.

A zenét, az éneket, a játékos történetmesélést és a gyermeki érzelmeket – akár a sírást, akár a nevetést, melyek mindegyikét szépen meg is mutatták a fiatalok – a Szent Imre-óvoda növendékei hozták az épület falai közé, míg Szent Márton jelentőségéről, a legendához kapcsolódó üzenetről, gondolatairól Tornyai Gábor öreghegyi plébános beszélt a jelenlévőknek.

– Annak a bemutatása, hogy Márton miként segített az embereknek, egy újfajta, egy másik gondolkodásmódot mutat nekünk: vegyük észre azt, aki körülöttünk segítségre szorul! – utalt vissza az atya a gyermekek játékos Márton-előadására. Majd kiemelte: ennek a napnak az is az üzenete, hogy gondolkodjunk el, hogyan is szeretünk, és hogyan is szerethetnénk jobban.

A lelki-szellemi táplálékot egy "fizikai" követte: a szervező egyesület tagjainak jóvoltából ludaskását, valamint vörös vagy fehér újbort kóstolhattak az arra vágyók.

Ízelítő a rendezvényből: