Az esemény hírére a Vörösmarty Színház kávézója megtelt egykori tanítványokkal, pedagóguskollégákkal, irodalmárokkal és írókkal, ami nem csoda, hiszen a 2017-ben, 83 évesen elhunyt Román Károlyra sokan emlékeznek tisztelettel, szeretettel. Generációknak tanított történelmet, magyar irodalmat és nyelvtant, többeket készített föl a Színművészeti Főiskolára, számos könyvet szerkesztett és irodalmi témájú előadásokat is tartott például a Vörösmarty Társaságnál, amelynek tagja volt. Tevékenységét életében Toldy Ferenc-díjjal és Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el. A Vörösmarty Társaság a kiadója annak a család által kezdeményezett, „Múltbanéző” címmel megjelent könyvnek, amely Román Károly három drámáját és egy regényrészletét tartalmazza. Kuriózum ez a kötet, hiszen a tanár úr eddig főleg ismeretterjesztő munkásságáról volt ismert – életében „Tallózás az irodalomban” címmel jelent meg válogatott tanulmányokat, előadásokat tartalmazó könyve –, szépirodalmi jellegű szövegeket nem olvashattunk tőle. Ezért igazi meglepetés a friss kötet – fogalmazott a bemutatón a szerkesztő, P. Maklári Éva, aki a szövegeket összegyűjtő özvegyet, Román Károlyné Évát kérdezte az esten, miután Szikora János színházigazgató és Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke méltatták Román Károly fontos tevékenységét.

A beszélgetésből kiderült: Éva asszony nem ismerte ezeket az írásokat, ám azért azt nagyjából tudja, hogy körülbelül az 1960-as évektől kezdve készülhettek. És hogy mikor, amikor az ízig-vérig pedagógus Román Károlynak a tanítás, az előadások, a család mellett alig volt szabad ideje? Hát, a lopott időkben – fogalmazott az özvegy, aki férje halála után körülbelül egy évvel kezdte összeszedni a szövegeket. Némelyiket ő maga gépelte be az írógépbe, majd később segítséggel elintézte, hogy a novellák, drámák elektronikus formát öltsenek. Tőle tudjuk azt is, hogy az 1933-ban, Gáván született Román Károly még élt olyan falusi miliőben, amelyet a „Kezdődő világ” című regényrészletében ábrázol. És megtapasztalhatta a népi demokrácia működését is, hallhatott olyan történeteket, amelyek aztán ihletet adtak a három drámához (a címek: Szoboravatás, Tökfaragók, Változó világ). Ám a fordulatos, izgalmas párbeszédek, a besúgásokkal terhelt környezetben létező emberek sorsának ábrázolása jórészt a fantázia szüleménye. A szövegekből Kerkay Rita és Kelemen István színművészek előadásában hallhattunk részleteket.

P. Maklári Éva röviden beszélt a tartalomról és a szövegek erényeiről is, hangsúlyozva: a könyvet elolvasva valóban jobban megismerhetjük múltunkat, és tanulhatunk belőle, a jövő érdekében.

Román Károlyné a család nevében az est végén megköszönte a Vörösmarty Társaság és mások segítségét.