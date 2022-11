Bár a november 8-ai napfényes időjárás – ahogyan az a képen is látszik – nem éppen idéz ünnepi hangulatot, a városgondnokság szakemberei – amint már korábban is írtunk róla – gőzerővel dolgoznak a város adventi díszítésén. Korábban a Fő utca villanyoszlopaira szerelték fel a világító díszeket, ezúttal azonban már a város karácsonyfájának is helyet adó főtér pompás világításán munkálkodtak.

Nem hiába, egyre közeledik a karácsony...