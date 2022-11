A chicagói Field Múzeum szervezésében jött létre az Európa első királyai (First Kings of Europe) vándorkiállítás, amelynek együttműködője 11 közép- és dél-európai ország, köztük hazánk is. A magyar múzeumi partnerek közt a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Budapesti Történeti Múzeummal együtt több olyan nagyobb megyei hatókörű gyűjtemény is szerepel, mint a Szent István Király Múzeum (SZIKM).

Az Európa Első királyai vándorkiállítás anyagát előbb New Yorkban, Chicagóban, majd a kanadai Gatineauban láthatják az érdeklődők. A SZIKM által a kiállítás rendelkezésére bocsátott páncélról a következőket közölte Kovács Ágnes régész:

– Múzeumunk egy két részből álló, késő bronzkori bronz páncélt adott kölcsön a First Kings of Europe című kiállításnak. A New York-i bemutatón még nem szerepel a tárgyunk, de a Chicagóban és Kanadában rendezett kiállításon már ott lesz. A közel 3000 éves védőeszköz kivételesen jó állapotban maradt meg, egyedi darab a Kárpát-medencében. Évekig szerepelt a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában. A székesfehérvári közönség a másolatát láthatta korábban múzeumunkban.

A Dunából előkerült ritka páncél abból a korszakból származik, amikor az első védő fegyverek, lábvértek, sisakok, pajzsok megjelennek a történelemben. Kovács Ágnes tudomása szerint a SZIKM egykori igazgatóhelyettesének, Petres Évának köszönhetően került múzeumba. Fontos fennmaradt emléke annak a több ezer éves folyamatnak, amely során a törzsi társadalmakban megjelenő társadalmi, gazdasági különbségek hatására kialakult az írott történelemből ismert Európa. Ennek a folyamatnak a kiemelkedő leleteit mutatja be az Európa Első királyai c. kiállítás.



Figyelmet érdemlő, hogy az ország első számú múzeuma, az MNM az amerikai kiállítására 30 műtárgyat kölcsönzött az újkőkor és a vaskor közötti korszakokból. Ezekből Tomka Gábor mb. gyűjteményi főigazgató-helyettes véleménye alapján kiemelkedik a Szigetszentmártonból előkerült agyag kocsimodell, amely a kocsik korai, rézkori elterjedésének bizonyítékai közül való. Szintén érdekes a késő bronzkori szarvaszói (ma Románia) lelet, amelynek a Budapesten és a Román Történeti Nemzeti Múzeumban őrzött aranytárgyai első ízben láthatók együtt.