Gyermekként, ahogy mindenki egészen különleges dolgokra vágyott, nem hétköznapi munkák lebegtek célként a szeme előtt. A kicsi Áron egészen pontosan indián szeretett volna lenni, azt hiszem nem kell magyarázni, hogy ez miért is nem valósult meg. Édesapja tanácsára az indián léthez közel álló munka felé kacsingatott, így erdészként akarta keresni a kenyerét. Hamar ráébredt azonban, hogy ez túlságosan unalmas, és a természet sem áll olyan közel a szívéhez, ahogy egy erdésznek illene.

A szereplés viszont már kiskorában is az élete szerves része volt. Az iskolai énekkarban kiválóan szerepelt, mindig előtérbe helyezték a lányokat is megszégyenítő magas szoprán hangja miatt. Ahogy mondja, sosem izgult így egyre nagyobb dolgokat bíztak rá, ő pedig mindig megugrotta az akadályokat, ami kellő magabiztosságot adott neki. Az igazi nagy lökést a gimnázium adta számára. 15 évesen elment egy próbára, ahol nővére osztálytársai zenéltek. Az énekes késett, Áron viszont ismerte a játszott dalokat, így megkérték, hogy ugorjon be. Végül a koncerten is ő debütált a zenekarral, és hatalmas sikert ért el. Ez volt az a pillanat, amikor rájött, hogy ez az ő útja, a színpadon érzi igazán otthon magát. Azóta is úgy tartja, a színpad az otthona, a közönség pedig a barátai.

Később a műsorvezetés is szerepet kapott az életében. A TV2 első zenés showműsorával indult ez az utazás, hiszen kellettek zenei alapok. Ez a Kifutó című műsor volt, ami jelenleg a Sztárban Sztárhoz hasonlít leginkább. Megkeresték Áront, mert tudták, hogy nála zenei alapok tárháza van, ő pedig ezzel betette a lábát a tévébe. Elkapott egy teljesen véletlen beszélgetést a folyóson, hogy bemelegítő embert keresnek, aki hangulatba hozza a közönséget. Úgy érezte alkalmas a feladatra, ezért nem maradt csendben, és milyen jól tette. Megcsinálta az első bemelegítését, szó szerint szét szedték a házat az emberek. Ezek után a vezérigazgató állást ajánlott neki. Akik pedig anno a folyosón keresték a megfelelő bemelegítő embert, ők most Áronnal együtt dolgoznak, és csinálják a jelenleg is futó Észbontók című produkciót.

Az biztos, hogy Áron élete sokrétű és egy percig sem unatkozik. Úgy véli, hogy ő így tud kiteljesedni igazán, hogy több lábon áll. Nincs prioritás, így kerek a történet. Nagyon örül, hogy ez neki megadott, hiszen abszolút jól érzi magát a bőrében.

Így teljes és boldog az élete Kovács Áronnak

Forrás: Kovács Áron

Ha tévézésről beszélünk a Popdaráló műsorra a legbüszkébb, a Magyar Karaoke atyjaként pedig megelőzte a korát és nagyon dicsőséges korszak ez az életében. A színházi produkciók közül Robin Hood szerepe dobogtatja meg leginkább a szívét. Illetve büszke azon dalaira, amiket nem sok mindenki ismer, csak a közvetlen környezete, de könnyen lehet, hogy majd előkerülnek a fiók mélyéről és a nagyközönség is részese lehet az élménynek. Összességében az alkotó létre a legbüszkébb, mert ez a legjobb dolog a világon, hiszen adhat magából egy darabot az embereknek. Mindemellett fontos neki, hogy jó ember maradjon, kiegyensúlyozott kapcsolatban éljen, és jó édesapaként példát mutasson a gyermekeinek.

Székesfehérvár belopta magát a szívébe és igazi szerelemvárosként tekint rá. Elképesztően kedves fogadtatásban volt része az augusztus 20-ai ünnepségen, ahol rögtön meghívást kapott egy következő fellépésre. Önálló produkciója azonban nem volt, így kreálni kellett egyet, de ez nem okozott problémát. Így született meg az új projekt a Still Crazy, ami városunkban debütált, így a produkció keresztanyjaként tekint Fehérvárra. November 5-én pedig ismét a megyeszékhelyre látogat egy grandiózus musical egyik főszereplőjeként. A Nikola Tesla - Végtelen energia című előadás a koronavírus-járvány berobbanása előtt készült el. Pár alkalommal játszották csak, majd lezárták az országot, de mindent túlélt a darab. Kiváló műsor, neves színészekkel, remek zenékkel. Elképesztő jelmezeket, látványvilágot és táncokat láthatnak majd a fehérváriak, így aki ellátogat az előadásra biztosan élményekkel teli estével gazdagodhat majd.