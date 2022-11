Fontos azt is tudni, hogy a bezárt intézmények könyveit a nyitva tartó könyvtárak bármelyikébe visszavihetik az olvasók. A kölcsönzési határidőt automatikusan nem hosszabbítják meg, a késedelmes könyvekre felszólítást küldenek. Hosszabbítani online, e-mailben és telefonon is lehet. Az önkormányzat közleménye szerint a zárva tartó könyvtárak állományából lehet foglalni, előjegyzést és fiókközi kölcsönzést kérni. A kéréseket e-mailben is fogadják a már ismert, az olvasójegyeken is szereplő e-mail- címeken. A Központi Könyvtár, a Széna téri és a Zsolt utcai Tagkönyvtárak állományára felvett foglalások és előjegyzések csak egy helyen, a Budai úti Tagkönyvtárban vehetők át. A könyvtárak arra kérik az olvasókat, hogy mindig várják meg a rendszer visszajelzését, mert a könyvtárak közötti szállítás miatt a könyvek átvételére várni kell, esetenként akár két napot is.

Április 30-ig tehát a következő könyvtárak lesznek nyitva: Budai úti Tagkönyvtár (Budai út 44-46.), kedd – péntek 9-17 óra között, szombat 9-13 óra között; Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár (Mészöly Géza utca 1.) kedd – péntek 9-17 óra között; Tolnai utcai Tagkönyvtár (Tolnai utca 30.), kedd – péntek 9-17 óra között.

A Pedagógiai Szakkönyvtár 2022. december 31-én a III. Béla király tér 1. szám alatt megszűnik. Állományából november 18-án lehet utoljára kölcsönözni, ezt követően csak a három nyitva tartó könyvtárban adhatók vissza az onnan kölcsönzött könyvek. A szakkönyvtárat átköltöztetik az Oskola utcai épületbe, és nyitásig az állományból nem lehet kölcsönözni.