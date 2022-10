A név egy barátnő által kitalált gyerekkori becézéséből fakad, és Kallós-Kókány Zsuzsanna üvegfestőt takarja. A székesfehérvári hölgy több mint húsz éve foglalkozik üvegfestéssel, és a kezdetben alkalmi hobbinak számító tevékenységet mára igen komoly szinten űzi.

Látható ez a művelődési ház aulájában elhelyezett alkotásokon is, amelyek közül némelyik nem csupán esztétikus, hanem valamilyen mögöttes tartalommal is bír, például mitológiai történethez kötődik. A magyar népművészetre jellemző motívumok szintén megjelennek a képeken, és ismert festők által inspirált munkák is vannak. Ezért is lett a tárlat címe „Üvegfestett örökség”, mert Zsuzsát érdekli mind a magyar néphagyomány, mind a művészettörténet, mind a mitológia. Ugyanakkor egyszerű, hétköznapi pillanatok hangulatát is megörökítette például a reggeli kellékeinek ábrázolásával, de ugyancsak foglalkoztatja a természet, az állatvilág. A képek mellett vannak üvegfestett vázái, egyéb használati tárgyai is.

Az alkalmazott grafikusként dolgozó alkotó – akinek saját cége van – azt mesélte nekünk, hogy kezdetben vékony fóliákra és leginkább ünnepekre, ajándékba festett. Idővel azonban egyre többen fedezték föl az ismerősi körből, hogy tehetséges ebben a műfajban is. Rendeltek hát tőle, ő pedig boldogan festett, már üvegre, saját fantáziája szerint alakítva a képeket. Közben képezte magát, kitanulta a Tiffany-üveg technikáját is, belépett egy online üvegfestős csoportba, és nemrég létrehozta a Facebookon saját oldalát, amelyen közzé teszi a szebbnél szebb tárgyak fotóit.

A Hold fázisai című üvegfestmény

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Jó ideje tagja a Kisfaludi Művészkörnek, ahol egy nehezebb időszak után talált újra magára. Részt vett csoportos kiállításokon, és más grafikai technikával is szerepelt. Ám a legnagyobb szerelem most az üvegfestés. Nemrég Budapesten vett részt egy tárlaton a Mezőgazdasági Múzeumban, és arra készült a mitológiai hátterű A Hold fázisai című, Perszephonét, Hekatét és Démétért ábrázoló, nagyobb méretű képe. Itt adott volt a téma: a mezőgazdasághoz kötődő alkotást kellett létrehozni.

A Köfémben november 14-ig látható kiállítás válogatás az elmúlt évek terméséből. A megnyitón – amelyen közreműködött a MusiColore Énekegyüttes – Simon József igazgató köszöntője után Falvay Miklós médiaművész beszélt az üvegfestett munkákról.