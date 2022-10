Így tettek október 28-án a Székesfehérvári Zsidó Hitközség tagjai is, ám ezúttal Cser-Palkovics András polgármestert is vendégül látták Darvas István rabbi meghívására a Nemzeti Emlékhely szomszédságában, a Várkörút 19. szám alatt. A zsidóság pihenőnapja rendszerint istentisztelettel kezdődik, melyet szombatfogadásnak (Kabbalat Shabbat) neveznek. Szombaton – vagyis a leggyakrabban ismétlődő ünnepen, hetente egyszer – nem szabad munkát végezni, sőt, semmi olyan cselekedetet, ami munkavégzéshez vezet. Ilyenkor még a fényképezés vagy a telefonhasználat is tiltott, hiszen előbbi által a munkához hasonlóan létrehozunk valamit, míg utóbbi ugyancsak a hétköznapokhoz, a munkához kötődik.

A szombat ezen a pénteken 17.15-kor köszöntött be, s október 29-én, szombat alkonyatig tart.

A tízparancsolat zsidó fordítása így szól: "Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed. Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat. A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van. Mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind ami benne van és megpihent a hetedik napon; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt."