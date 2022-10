Csordultig telt a Széna téri Tagkönyvtár erre az alkalomra kialakított nézőtere, így a kezdés előtti percekben érkezőknek már csak állóhelyek jutottak. Kiemelkedő érdeklődés övezte a könyvtár legújabb tárlatát.

A hét első napja az évfordulók jegyében telt: délelőtt a megyei könyvtárak megalakulásának 70. évfordulójára emlékeztek, délután pedig a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon megalakulásának 35. évfordulója adott okot az ünneplésre. A könyvtár és az intézmény között régóta fennálló együttműködés most új szintre léphetett.

– Annak idején, amikor még az intézményünk nem rendelkezett számítógéppel, a könyvtárban már akkor is belekukkanthattunk a számítógépek világába, azok működésébe. Az évek során különféle rendezvényeinknek, kiállításainknak is otthont adott a könyvtár. Egy kicsit olyan számunkra ez az intézmény, mintha hazajárnánk – beszélt a régóta fennálló eredményes együttműködésről Rábai Ildikó, szakosított otthon intézményvezetője, aki köszöntőjében a Frim Jakab meghatározó mérföldköveit is felidézte.

– Van egy világ, a Frim Jakab-otthon világa. Ebből a világból ad most ízelítőt ez a kiállítás. Reményeim szerint ebből kicsit érhetőbbé válik a mi életünk, a mi világunk, a mindennapjaink. 1987-ben alakult meg a nappali ellátás Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona néven, megnyitását a szülői összefogás és az önkormányzat segítsége tette lehetővé. 1993-ban az átmeneti otthon, 2003-ban a tartós bentlakás nyílt meg. Időközben, 1997-ben felvette Frim Jakab nevét az intézmény, melynek mai arculata rég túlmutat az alapszolgáltatás keretein, integrált intézménnyé nőtte ki magát. Az intézmény 35 fő számára nyújt napközi otthoni ellátást, ami szorosan összefonódik a bentlakásos 20 fős ellátásával – magyarázta az intézményvezető.