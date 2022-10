A borrendek felvonulását borkirálynők vezették fel és természetesen velük együtt vonult a Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete is. A traktor vontatta szüretelő pótkocsi is színültig volt ünneplőkkel és a sort egy vidáman dülöngélő szüretelő kombájn zárta. A polgármesteri hivatal épülete előtt egyenként bemutatták a felvonulás résztvevőit a nézőseregnek és amikor a szüretelő kombájn is befordult a körforgalomba, addigra a menet táncoló és éneklő eleje már elérte célját, befutott a Kapucinus téri nagy színpad elé.

Sem a felvonulókat sem a nézőket nem zavarta a folyamatosan szemerkélő eső, ugyanolyan jó kedvvel töltögették a jó móri Ezerjót, és ugyanolyan vidáman énekelték a nótákat a Móri Ifjúsági Fúvószenekar muzsikájának ütemére. Jelenleg felvonulók és nézők összekeveredve járják már a Kapucinus téren felállított borházakat, hogy megkóstolhassák a helyi termelők borait.

Még további zenei programok lesznek, és tart a kirakodó vásár és este egy hajnalig tartó utcabál kezdődik Móron, a bornapok zárásaként.