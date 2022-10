A belvárost és az azt határoló, városképileg kiemelten fontos közterületeket folyamatosan és fokozatosan igyekszünk megújítani – hangsúlyozza közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester. Egyike ezeknek a területeknek a Széchenyi utca és a Budai út által közrefogott Vörösmarty tér is, amelyet összesen bő 60 millió forintból tettek rendbe a szakemberek.

A városvezető a munkálatokkal kapcsolatban lejegyezte: a tér szilárd burkolatai teljesen megújultak, ahogyan a zöldfelületek is, melyeket bővíteni is tudtak. Néhány öregebb, rossz állapotban lévő fát és cserjét ki kellett vágni, helyettük azonban tíz darab várostűrő, nagyobb méretű díszfát ültettek. A tér közelében lévő járdaszigeteket is megújították, a forgalmat és a nyári hőséget jól bíró cserjék és díszfüvek kerültek az ágyásokba. A tér pázsitja szépen növekszik, emellett az itt található virágágyásokat is rendbe hozták, vegyes, évelő virágok kaptak ezekben helyet.

Emellett az önkormányzat sajtóközleménye kitér arra is, hogy nagy szükség volt már a garázsok előtti rossz burkolat cseréjére és a Vak Bottyán közben az útfelújításra. Így a Prohászka út, a kis-Budai és a Vörösmarty tér útburkolatai is kivétel nélkül megújultak – hangsúlyozta Szabó Bakos Györgyné, a terület önkormányzati képviselője az október 26-án tartott bejáráson. Ugyanitt – a közlemény szerint – Bozai István városgondnok hozzátette, a tér felújítása után a gyalogosok számára mindenhol biztosított az akadálymentes közlekedés. Sőt, közvilágítás-fejlesztés is történt a téren, a szobrok körül pedig a felszínbe süllyesztett lámpatestek biztosítják a jobb megvilágítást.