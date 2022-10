A rajzversenyen Benedek Elek A szegény ember szőlője című meséjét, vagy abból egy részletet kellett ábrázolni. A pályázatra rekordszámú pályamű érkezett be, összesen 95 darab. Ebből választotta ki a zsűri a legjobb 15 rajzot és szavazott 2022 legjobb rajzára. Ez utóbbi címet Kobra Tünde 8. osztályos tanuló rendkívül szép és igényes alkotása nyerte el.

Forrás: A szervezők

A 13+1 kérdésből álló mesekvízt négy osztály töltötte ki, illetve 23 versenyző online módon is megtette ezt. Az internetes felületről öt darab telitalálatos szelvény érkezett be, míg a papíralapú megfejtéseknél osztályonként díjazott a zsűri.

A hagyományos, mesefeladatokból álló csapatversenyre 8 csapat nevezett. A hat izgalmas feladatot megoldva a Bergengócia nevű csapat győzedelmeskedett. Volt itt névkirakó, mese-apróhirdetés, gyümölcskóstolás, mesenézés és belőle kérdések, illetve sütievő verseny, ahol a sütemények egyenesen a vasorrú bába házának kerítéséből származtak.

Forrás: A szervezők

Az ovisok is kivették a részüket a mesehétből. A Nyuszi csoport megilletődve lépett be a könyvtárba, ahol megtudhatták, hogyan lehet könyveket kölcsönözni. Megtekinthették a Vándorbatyut, melyben igazi hamuban sült pogácsák voltak. A látogatás végén két mesét nézhettek meg közösen a Magyar népmesék-sorozatból, Szabó Gyula szenzációs elbeszélésében. A nap délutánján a művelődési házban telt házas bábszínházi előadáson izgulhattak és szórakozhattak a gyerekek. A nap végére megérkezett a hamuban sült pogácsa sütő versenyre a túrós pogácsa is, amely, mint utólag kiderült, aranyérmes lett.