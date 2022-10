Egy kötet került a szobor kezébe 1 órája

Kornis Gyula is a könyvvásárt hirdeti

A könyvek korokon átívelnek, szokták mondani. A Vörösmarty Mihály Könyvtár ezt most be is bizonyította.

Baráth Eszter Baráth Eszter

Fotós: Baráth Eszter

Az Országos Könyvtári Napok keretében számos programmal várta és várja az érdeklődőket a Vörösmarty Mihály Könyvtár. A programsorozat szombatig, október 8-ig tart, addig válogathatnak az olvasók a becsületkasszás könyvvásár kínálatában is.

A könyvtár leselejtezett, ugyanakkor még olvasásra teljesen alkalmas kötetei kerültek ki az igazgatóság épületének földszintjére, a becsületkassza mellé, ahonnan bárki elviheti őket. Az intézmény munkatársai ötletes megoldással hívják fel erre a lehetőséggel a figyelmet. Kornis Gyula szobra 2014 óta áll a Vörösmarty Mihály Könyvtár felnőtt kölcsönzőjének épülete előtt, a Bartók Béla téren. A napokban pedig egy könyv került a kezébe, amivel a vásárt hirdeti.



